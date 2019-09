Rekonstrukce státu: Novela zákona o žalobcích se musí rychle schválit, i kvůli Čapímu hnízdu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Protikorupční organizace sdružené v Rekonstrukci státu vyzvaly poslance a senátory k co nejrychlejšímu schválení novely zákona o státním zastupitelství, která by vzala vládě možnost kdykoli odvolat nejvyššího státního zástupce. Zajistilo by to nezávislost pozice Pavla Zemana, který bude přezkoumávat zastavení trestního stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) v kauze Čapí hnízdo.