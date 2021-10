REPORTÁŽ: Jestli se spojíte s Babišem, tak jste u mě skončil, pane Fialo, slyšel na kampani s vlaky v zádech lídr koalice Spolu

Vítr si pohrává s vyvěšenými vlajkami koalice Spolu, náhle zesílí a sfoukne stojánek s nápisem: Dáme Česko dohromady. Panel se zřítí a ozve se rána, která poleká malého kluka ve sportovním kočárku a začne nahlas plakat. Hbitě k němu přiskočí jeden z mnoha dobrovolníků a ptá se jej, jestli chce modrý balónek. Hoch, jemuž po tváři stékají slzy, nesměle pokývne hlavou. Když se ratolest zklidní, kamelot se zeptá chlapcovy maminky, komu v nadcházejících volbách dá svůj hlas. „Ještě nevím, nejsem plně rozhodnuta. Musím vše ještě zvážit.“ Mladík neúnavně rozdávající letáky nepochodí ani u mladé dvojice. Jeho aktivitu pár vůbec nechápe. „My se o politiku absolutně nezajímáme, vůbec netušíme, že mají být nějaké volby. Nám je to jedno,“ hlesnou a pokračují dál v babím létě.

Premiér je špatný hospodář, děda by ho z gruntu hnal vidlemi

Naopak, koho bude volit, je pevně přesvědčená osmdesátiletá paní Ludmila. Čiperná dáma se rozčiluje, jak jí vadí, že všichni ze seniorů dělají automaticky podporovatele hnutí ANO. Pro jeho šéfa a premiéra Andreje Babiše nemá jako fanynka ODS vlídné slovo. „Babiš je pro naši republiku zlo. Premiér představuje další totalitu, někteří lidé se totiž už zase bojí veřejně vyjádřit svůj názor. Nemohu pochopit, jak v čele státu, který si prožil nacistickou i komunistickou diktaturu, může stát člověk, který podle všeho byl agentem StB,“ rozhazuje nechápavě rukama. Ani takzvané jednorázové rouškovné ve výši pěti tisíc korun, které Babiš loni rozdal důchodcům, ji neobměkčí. „Nikdy jsem se nenechala uplatit a korupci nebudu podporovat ani na sklonku svého života. Ty peníze, které jsem dostala, jsem poslala, kam patří. Vrátila jsem je vnukům na spořicí účty, protože nedopustím, aby další generace neměla vůbec na důchody. Babiš není dobrým hospodářem. Kdyby můj děda, který byl sedlákem, viděl, jak zachází s prostředky, hnal by ho vidlemi z gruntu,“ zasměje se.

Určité sympatie s koalicí Spolu projevuje i maminka, která přišla na předvolební kampaň s dětmi a svou matkou. „Nejsme stoprocentní příznivci této aliance, ale když jsme si v klidu sedli, tak jsme zjistili, že vlastně nikoho jiného volit nejde, pokud má člověk něco v hlavě,“ prohlásí matka a bere si všechny tiskoviny. Její děti začnou žárlit. „My chceme taky něco na památku,“ žadoní. „Tak tady máte balonky a propisovačky,“ obdarovává je pomocník. U hlučné společnosti se zastavuje i tatínek s dcerou. Mluví rusky a dívka se ptá, co se tady odehrává. „V České republice budou brzy volby, a tak tady koalice Spolu shání hlasy.“ Dívčina jen kývne a pak bez většího zájmu pokračuje s otcem dál.

Předvolební kampaň běží před restaurací Dejvická Sokolovna od šestnácti hodin, ale lídři koalice Spolu Petr Fiala, Markéta Adamová Pekarová a Marian Jurečka zde zatím nejsou. „Nevíte, kdy přijedou? Chci se s nimi vyfotit a podebatovat,“ říká mladý student, který ještě před chvílí pečlivě četl volební noviny a seznamoval se s programem koalice Spolu. „Měli by dorazit kolem páté odpolední. Trochu se zdrželi na mítincích v Úvalech a Říčanech,“ poskytuje informace lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský, který, i když do Poslanecké sněmovny nekandiduje, se proměnil v dobrovolníka a rozdává propagační materiály koalice. „Slečno, přeji vám nádherné odpoledne, a vezměte si nějaké čtení na cestu.“ Dívka zrudne, přidá do kroku a tiše odpoví, že nic nechce. „To ale děláte chybu,“ pousměje se místopředseda KDU-ČSL, u něhož se záhy zastaví rodina s dětmi. „Nečekal bych, že europoslanec tady bude rozdávat letáky. Máte můj obdiv, jak šijete do Babiše a nebojíte se ho,“ říká otec a se Zdechovským si podává ruku na znamení podpory. A není sám, kdo fandí Spolu. Část mužů má na sobě oblečená trička s nápisem: „Jsem sice mladej, ale ne blbej,“ s odkazem, komu hodí svůj hlas. Někteří se zase pyšní trikem, které hlásí: „Chci premiéra, ze kterého se nebudu muset stydět.“ Každému je tak jasné, že jejich favoritem na ministerského předsedu je Petr Fiala.

Červená karkulka radila klukům, jak se správně fotit

Krátce před sedmnáctou hodinou zaburácí v úzkých dejvických uličkách obrovský modrý autobus, na jehož boku jsou vyobrazeny v nadživotní velikosti podobizny Petra Fialy, Markéty Adamové Pekarové a Mariana Jurečky. Kolos ale nemůže zastavit přímo u dění, kde není tak prostorné místo na zaparkování, a proto zabrzdí asi dvě stě metrů od lidského mraveniště. „Prosím vás, nezlobte se, ale my tady máme vyblokovaný prostor pro autobus, můžete odjet a uvolnit nám místo,“ žádá řidiče jeden z dobrovolníků. Šoféři bez řečí okamžitě startují motory a odjíždějí. Za chvíli na uvolněná místa precizně zacouvá koaliční autobus, z něhož mezitím už vyskákali představitelé Spolu a ke svým příznivcům musejí jít kus pěšky.

Okamžitě se před nimi vynoří houf fotoreportérů a pořizují snímky, do cesty se pletou první zájemci o autogramy. „Kluci, nemotejte se tady,“ rozzlobí se jeden z fotografů, který kvůli zájemcům přišel o atraktivní snímek. Trio politiků chvátá, ví, že má zpoždění. „Zatraceně, já nemám volební noviny určené pro Prahu, sáhl jsem do jiné hromádky,“ čílí se sám na sebe šéf KDU-ČSL Marian Jurečka. Jeho omyl hned napraví dobrovolník a nese mu tiskoviny pro metropoli. „Moc děkuji,“ oddychne si Jurečka. „Tak honem, pojďme rozdávat, lidi už na nás čekají,“ vybízí kolegy lídr koalice Spolu a kandidát na premiéra Petr Fiala.

Pozornost dospělých studentů míří na Markétu Pekarovou Adamovou. „Moc jí to v červeném kabátku a košíkem sluší. Připomíná mně Červenou karkulku,“ podotkne jinoch. Další z party se osmělí a jde za předsedkyní TOP 09, aby ji požádal o společné selfie. „Ráda vám vyhovím, ale nemůžeme se fotit proti sluníčku. Musíme se otočit, aby z té fotky něco bylo,“ uděluje tahounka kandidátky v Praze Pekarová Adamová základy focení. Velký houf se utvoří u Petra Fialy. „Pane předsedo, přišel jsem vám popřát štěstí. Na váš mítink jdu rovnou z odpoledního vyučování, dokonce jsem dnes obětoval i oblíbený fotbálek s kluky, abych vás viděl.“ Šéf ODS je viditelně potěšený. „Jsem rád, že jste dorazil,“ a podávají si ruce a fotí se. Od trojice se odpojil Marian Jurečka. Vydal se za železniční závory a zamířil na tramvajovou zastávku u metra Hradčanská. „Lidi byli překvapení, že jsem jim přišel dát noviny a popřát příjemnou cestu z práce domů.“

Ne všichni jsou pochopitelně předvolebním mítinkem koalice Spolu nadšeni. Když se zvedly od tramvaje železniční závory, tvoří se u předvolebních stánků s předměty chumel lidí. „No, na vás jsem přesně čekal a na ty vaše kecy. Člověk je urvaný z práce, chce spláchnout náročný den dobrým pivem tady v Dejvické Sokolovně a vy tady zdržujete. Vám to bude znít divně, ale lidi přes den pracují a večer si chtějí odpočinout. Já se nemohu celý den flákat jako vy. ODS se v minulosti pěkně předvedla, dejte mně pokoj,“ prohlásí muž kolem pětapadesátky a odplivne si. Nikdo ho nepřesvědčuje, rázně nabírá krok a míří do osvěžovny.

Přítomností na předvolebním mítinku není nadšený ani pětiletý hošík, který přišel v doprovodu s otcem. „Tati, já se nudím, mě to tady nebaví, chci domů.“ „Martínku, chvíli počkej, pozdravím pana Fialu a půjdeme.“ Jejich dialog zaslechne další z mnoha dobrovolníků a zamíří za chlapcem. „Ahoj, už si ochutnal naši praženou kukuřici, anebo cukrovou vatu?“ Kluk zakroutí hlavou a jde ke stánkům. V jedné ruce drží papírový modrý kelímek s nápisem: Vychutnejme si to SPOLU a v druhé drží špejli s růžovou vatou. Najednou přestal být mrzutý, začal baštit a tatínek měl klid na pozdrav s lídrem.

Rodiče vás nechtějí volit a mě to trápí, stěžoval si student

Poklidnou atmosféru rozřízne postarší dáma, která rázně spěchá za Petrem Fialou. „Jestli se spojíte po volbách s Babišem, tak jste u mě skončil, pane Fialo. Už bych vás nikdy nevolila.“ Kandidát na premiéra se pousměje a paní ujistí. „Buďte v klidu, já sliby držím. Někdy mám pocit, že nedělám nic jiného, než pořád opakuji, že s Babišem se nespolčíme a nepůjdeme do vlády.“ Aktivní dáma, ale není odpovědi stoprocentně spokojena. „Dejte mně ale záruku, že s hnutím ANO nepůjdete do vládní koalice, i kdyby ve svých řadách nemělo Babiše.“ Šéf ODS se pousměje a hned vypálí: „Paní, vy si umíte představit, že by hnutí ANO bez Babiše fungovalo? Já tedy ne. Děláte si zbytečné starosti. Buďte v klidu, Spolu to dáme,“ odpoví ji koaličním heslem.

Předvolební atmosféra ale způsobuje i názorový rozkol v rodinách. Důkazem je prvovolič Daniel, který si za opět ohlušujícího varovného signálu o blížícím se vlaku stěžuje před Petrem Fialou, že si ohledně politiky nerozumí s maminkou a tatínkem. „Naši nebudou volit vás a mě to trápí. Snažím se jim vysvětlovat, že vy nejste populisté, ale nic nepomáhá. Poraďte mně, jak je mám přesvědčit. Doma se často hádáme. Rodiče mám rád, ale vadí mně, že se politicky neshodneme.“ Do dialogu vstoupí Markéta Pekarová Adamová jako ženský prvek. „Víte, v demokracii nemůžete nikomu nakazovat, koho má volit. Je přece krásné, že kdokoli z nás může projevit jiný názor.“ S Pekarovou Adamovou viditelně souhlasí Petr Fiala. „Opravdu se netrapte, my jsme rádi, že nás tak sympatický mladý muž podpoří a věří nám,“ prohlásí doslova s vlakem v zádech, když nedaleko jeho projede souprava do Rakovníka.

Než se Petr Fiala vydá do dalšího obklopení, zastaví se u desítky dobrovolníků, kteří neúnavně rozdávají materiály a letáky. S každým se snaží promluvit a pozdravit. „Moc si vaší práce a obětavosti vážím. Bez vás bychom takový ohlas neměli.“ Zastavování a promlouvání si s pomocníky, připomíná tenisový Wimbledon, kdy si monarchové po odehraných finálových zápasech povídají a podávají ruce se sběrači míčků a rovněž jim za jejich práci děkují a ptají se jich na zážitky. Podobně tak činí i lídr kandidátky Spolu v Jihomoravském kraji.

Náhle se k němu prodere otec dvojčat, která si hoví ve sportovním kočárku. „Pane profesore, vyrazili jsme s manželkou na procházku, a když jsme zjistili, že tady budete, tak jsem se i s dětmi zastavili. Ať vidí budoucího premiéra na vlastní oči.“ Fiala je dojatý a rozněžněný. „Těm to sluší. Mohu jim dát nějaké naše barevné letáčky,“ otáže se. „Raději ne, oba by je roztrhali,“ hlesne otec. Dvojčata si nenechala ujít ani Markéta Pekarová Adamová. „A mohu jim nabídnout perníčková srdíčka?“ Hlava rodiny opět zasáhne. „My je s ženou vychováváme tak, aby si od cizích nic nebrala. Jestli tedy mohu poprosit, dejte srdíčka nám a dětem je dáme my.“ Politici souhlasí. „Jsou rozkošná, radost pohledět,“ řekne předsedkyně TOP 09.

Spokojený řidič autobusu. Politici za jízdy mluví tiše a nedrobí

Čas pokročil, a tak se trojice vydává směrem k takzvanému Kulaťáku v Dejvicích, tedy na Vítězné náměstí na Praze 6. „Pojďme, ať obejdeme, co nejvíce lidí,“ burcuje jednička koalice Spolu v Olomouckém kraji Marian Jurečka. Na scéně u železniční tratě tak hlavní roli hrají komunální politici a dobrovolníci stále udržují vysoké tempo. Kromě rozdávání materiálů se pouští do debat s kolemjdoucími a odpůrce se snaží přesvědčit. „Dejte pokoj s politikou, měla jsem krásný den, tak si ho takovým svinstvem nenechám zkazit,“ odsekne dáma a žádný leták si nevzala.

Slunce už zachází, řidič obrovského modrého autobusu se čím dál častěji dívá na hodinky. Neustále nastupuje do vozu a zase z něj vystupuje. Právě se dozvídá, že už nepoveze Petra Fialu, který kvůli náročnému programu musel odjet civilním vozem. Jací jsou vlastně opoziční politici jako pasažéři, když s nimi šofér tráví na cestách po republice množství času? „Jsou v pohodě, zalezou si dozadu a mluví tiše. Oceňuji, že v autobuse nedrobí a udržují čistotu, na ni jsem háklivý.“ Když řidičovo vyprávění zaslechne jeden z procházejících, pro dobrou náladu se zeptá. „A co podšálky, vracejí vám?“ Řidič hned pochopí, že pán naráží na film z roku 2006 od režiséra Jiřího Vejdělka Účastníci zájezdu, jehož předlohu napsal slovutný spisovatel Michal Viewegh. Ve snímku totiž cestující rozčilovali řidiče autobusu tím, že nevraceli podšálky, když vypili kávu. Filmová hláška se stala populární a dodnes je nesmrtelná.

Krátce před sedmou hodinou večerní se mohutný kolos dává do pohybu, na palubě sedí Markéta Pekarová Adamová s Marianem Jurečkou. Před nastoupením oba zamávali svým obdivovatelům a další den zase vyrazí jinam. Na ulici i po jejich odjezdu ještě probíhají politické diskuse „Kluci, mě z toho řečnění úplně vyschlo v hrdle. Co kdybychom se osvěžili v Dejvické Sokolovně a u piva vše dopovídali a probrali,“ vybídne mládence chlapec z party, která se během odpoledne tak vehementně hlásila k šéfce TOP 09. Mládenci nadšeně souhlasí. „Jasně, jdeme to zapít, a pokud koalice Spolu uspěje, tak sem zase půjdeme slavit a první runda půjde na mě,“ prohlásí jeho kamarád. „Skvělé, tak platí,“ shodnou se všichni.

Předvolební horečka naplno zasáhla i mladé studenty, kteří u pěnivého moku vášnivě debatovali až do pozdního večera.