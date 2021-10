REPORTÁŽ: Rakušan neskrýval radost z výsledku. Jsme jako sedláci u Chlumce, hořce komentovali výsledek Piráti

Když do štábu v pražském divadle La Fabrika dorazil kolem 15. hodiny předseda Pirátů Ivan Bartoš, ještě sršel dobrou náladou a povídal novinářům o tom, jak během sobotního dopoledne vyrazili s manželkou a dětmi ven. Dusnou atmosféru ovšem vyvolal již krátce poté konflikt mezi naštvaným pirátským příznivcem a poslankyní Olgou Richterovou kvůli očkování proti koronaviru.

Optimismem hýřil po příjezdu do štábu také starostenský předseda Vít Rakušan. „Já očekávám, že při součtu větších měst naše koalice, která oslovuje často právě liberální městské voliče, ještě poroste, a doufám, že ten směr bude ke 20 procentům,“ nechal se slyšet.

Měl pravdu, výsledek koalice nazývané PirStan se během odpoledne mírně zlepšoval, nakonec se zastavil lehce nad 15,5 %. Rozčarování ale přinesl především Pirátské straně, jejíž kandidáty voliči vyřadili kroužkováním a do Poslanecké sněmovny se tak dostali jen čtyři.

Rakušan naopak vládl preferenčním hlasům v rámci celé republiky, získal jich asi 60 tisíc. Už během odpoledne tak opět čelil otázkám, zdali neměl být lídrem kandidujícího subjektu. V duchu spolupráce se však zastával Bartoše.

„On mně ustoupil v tom, že chtěl také kandidovat ve Středočeském kraji a šel do mnohem náročnějšího Ústeckého kraje, takže bych to neviděl jako nějaký souboj Bartoš versus Rakušan. My chceme dosáhnout kvalitního výsledku,“ svěřil se někdejší starosta středočeského Kolína.

V jeho očích se to podařilo, cíl měl totiž stanovený jasně. Přál si zisk alespoň 101 mandátů pro demokratické koalice. „Aby tady v České republice byla možná změna, aby bylo možné ukončit vládu Andreje Babiše,“ vysvětloval.

Zatímco z řad Pirátů tak zaznívala večer po sečtení naprosté většiny okrsků slova o sedlácích u Chlumce, hořkém vítězství či oběti ve prospěch celku, koaliční kandidát na ministra vnitra Rakušan hlásal: „Jedeme na vyjednávání.“ Z výsledku měl evidentně radost.