Reportáž z volebního štábu za časů koronaviru: Místo občerstvení dezinfekce. Chcete deštník?

Roušky měli nasazené i pod širým nebem, z něhož se vytrvale snášela voda. Štáb ODS při sledování výsledků druhého kola senátních voleb nechtěl nic podcenit. Páteční denní nárůst nakažených v počtu téměř devíti tisíc nových pacientů s covidem-19 vyděsil úplně všechny. Místo tradičního občerstvení se nabízela jen dezinfekce.

Improvizované podmínky netěšily nikoho. Fotografové žehrali na kapky vody, které se jim usazovaly na objektivech. „Zatraceně, zase se mně mlží sklo,“ zlobil se jeden z fotoreportérů. Starosti měli i redaktoři. Kdo nezabral místo pod balkony, které vytvářely přístřeší, museli na déšť. „Nezničím si techniku, půjdu do restaurace,“ vyřešil jeden z žurnalistů dilema.

Slotě statečně čelí novopečená senátorka Miroslava Němcová. Po skončení části, v níž demokraté hodnotili průběžné výsledky, neprchá do sídla ODS v Truhlářské ulici. Setrvává v průchodu, aby poskytla, jaké má dojmy ze zvolení. Sice sem nezatéká, ale prohánějící se vichr čechrá vlasy a pocitovou teplotu sráží dolů. Vítězka klání na Praze 1 chlad nevnímá. Rozohnilo ji vyjádření prezidenta Miloše Zemana, který uvedl, aby neschopní zkrachovali a umělci vyhladověli.

Televizní štáby ani hrstka reportérů nic nebalí. Kdo chce mít vyjádření opozice k současnému počínaní vlády, musí v nevlídných podmínkách minimálně hodinu setrvat. „Začíná být pořádná kosa,“ postesknou si kameramani před pódiem. Oproti reportérům jsou chráněni stanovým přístřeškem, a to kvůli technice.

Je sedmnáct hodin a do průchodu vchází předseda ODS Petr Fiala, který gentlemansky dělá prostor pro předsedkyni TOP 09 Markéru Pekarovou Adamovou. Na sobě má modrý kabát, jako by chtěla vyjádřit úctu hostiteli, pro něhož je tato barva symbolem. Trojici rázným krokem doplňuje první muž lidovců Marian Jurečka. Známé tváře zlákaly i personál tamní restaurace, který pozorně naslouchá vyjádření opozice.

Messi v Olomouci? Bylo by to fajn, zasní se šéf lidovců

V momentě, kdy Petr Fiala hřímá nad nedostatky vlády, zabouří i z nebes. Déšť nabírá na intenzitě, a proto tým ODS nabízí naslouchajícím deštníky. „Schovejte se, ať nenastydnete,“ říká ochotný muž. Z hloučku se však ozve: „Psst, mluví předseda, neslyšíme.“

A ticho je nutné. Předsedkyně TOP 09 totiž prohlásí, že předseda hnutí STAN Vít Rakušan a lídr Pirátů Ivan Bartoš odmítli na setkání opozice přijít. Najednou přiskočí Fiala i Jurečka a promění se v diplomaty. Ubezpečují, že k žádnému konfliktu uvnitř opozice nedochází. „Nemohli přijít, nic jiného v tom nehledejte,“ chopí se slova lidovec.

Pak už se žádný falešný tón nevyskytne a Fiala hostům v průchodu děkuje, že přišli. „Rádi jsme vás navštívili,“ slyší shodně od obou. Zatímco vládce ODS míří do tepla sídla strany, Markéta Pekarová Adamová i Marian Jurečka míří ke svým vozům. Žurnalisté, kteří s nimi chtějí ještě mluvit, je na moment zdrží. Atmosféra je už uvolněná, a tak se řeč stočí i na fotbal, neboť Jurečka je velkým příznivcem Sigmy Olomouc. Nedávno vyslovil přání, že by si přál, aby za ni hrál Lionel Messi. „Bylo by to fajn,“ pousměje se.

Blíží se osmnáctá hodina. Volební štáb, včetně ozvučení je záhy uklizen. Kdo nemá redakci blízko, jde do přilehlé restaurace. Objednávka je jasná. „Prosím o horký čaj,“ slyší nejčastěji servírka. Všem je ale jasné, že se dlouho zdržet nemohou, neboť v osm hodin večer musí personál hosty vyhnat. Epidemiologická situace prostě zase mění zavedené pořádky. Odbíjí dvacátá hodina, restaurace zhasíná a vše v okolí dvora potemní.