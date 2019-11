Řeporyje vyhlásí Rusku válku? Dopis Putinovi má ostrou dohru

K celé kauze se na sociálních sítích vyjádřila řada významných lidí, a v neposlední řadě i světově známý a úspěšný herní vývojář Dan Vávra. Ten se podle svých slov těším, až "Řeporyje vyhlásí Rusku válku."

Nastínil také scénář, jak by případný konflikt mohl proběhnout. "Představuji si, jak útočné jednotky Městské policie Řeporyje společně s dobrovolnými hasiči, provedou útok na Moskvu a vyřeší konečně největší hrozbu světové demokracii," napsal

Následně ironicky dodal, že Řeporyje nemají protiraketový štít, a tak doufá, že Moskva použije k "vymazání radnice v Řeporyjích co nejmenší raketu", aby i on ohňostroj viděl, ale aby byl jaderný spad v Praze co nejmenší.

"Každopádně přeji generálu a zřejmě i novému ministru zahraničí a války České Republiky Novotnému hodně štěstí. Zdá se, že se nám zrodil nový Napoleon řízlý Montgomerym - Řeporyjská liška pouště Pavel. A kdyby mu nešla strategie a taktika, tak propagandu a letákové kampaně určitě zvládne na jedničku," dodal.

To si ale Novotný nenechal líbit a na svůj twitter napsal: "Kdybychom vyhráli tu válku, sakra, převaluju se, jsem na pokraji válečného konfliktu tak si přehrávám scénáře bych chtěl vidět vás, prostě pro a proti ozbrojeného konfliktu, zvažujeme je napadnout první, to nečekají, tak se ptám, jestli kdybych vyhrál tak je to celý moje?"

Starosta části Praha-Řeporyje Pavel Novotný napsal dopis, který skrze ruskou ambasádu odeslal prezidentu Vladimiru Putinovi.

"Tu nepříjemnou povinnost reagovat na vás vám vyčítám, protože mám v rámci své agendy fakt jiné starosti, než reagovat na obtěžující, obsahově i argumentačně slabé prohlášení státu, se kterým mají Řeporyje společného maximálně to, že před časem veřejně vyjádřily podporu městské části Praha 6, která se zcela pochopitelně rozhodla konečně zbavit ostudné sochy maršála Ivana Stěpanoviče Koněva, jednoho z nejhorších vojevůdců v moderních dějinách vaší země, duševního mrzáka, lidské zrůdy a především ubohého vraha, který neváhal bezdůvodně masakrovat nevinné civilisty v Maďarsku, Mongolsku a… Československu," zmínil Novotný na začátku.

V dopise také napsal, že Řeporyje jsou městskou částí, která o budování pomníků rozhoduje sama. "Nebudeme o našem záměru zbudovat jim pomník ani o jejich historické roli s nikým zvenčí diskutovat a už vůbec o tom nebudeme diskutovat s Ruskem, symbolem okupační moci, lži a porušování lidských práv," píše Novotný.

"Nevím, kde bere Ruská federace drzost označovat plánovaný pomník zde padlým třem stovkám Vlasovců v Řeporyjích jako akt, který je v rozporu s Chartou mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku, která označila „činy Vlasova a jeho kompliců jako zločiny proti lidskosti a napomáhání nacistům," napsal dále.

Uvedl také, že Řeporyje si pamatují vlasovce jako zachránce, jejichž útok na východní břeh Vltavy v květnu 1945 byl jedním z rozhodujících okamžiků Pražského povstání a zásadním způsobem rozhodl o tom, že Praha neskončila v rozvalinách.

"Řeporyje mají tisíckrát lepší historickou zkušenost s vlasovci, než s vámi, vy karikatury sebe sama s atomovým kufříkem za zadkem a hlavou plnou vodky a černého svědomí," dodal starosta.