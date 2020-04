Resort průmyslu má připravený plán k urychlení otevření obchodů a služeb

Otevření hobbymarketů před Velikonocemi podle něj nebyla chyba, naopak tyto prodejny posloužily jako test pro plánování dalšího rozvolňování a případnou úpravu bezpečnostních a hygienických opatření.

Klíčovým ukazatelem rychlejšího režimu uvolňování budou podle Havlíčka Velikonoce. Proto první vlna obnovy fungování podnikatelských činností, která připadla na dnešek, zahrnovala možnost přístupu veřejnosti do provozoven řemesel, autobazarů, autosalónů nebo na farmářské trhy.

"Velikonoce budeme hodnotit s největší pravděpodobností ve středu, kdy to bude desátý, jedenáctý, dvanáctý den po tom (velikonočním) víkendu. Pokud situace bude příznivá, máme už připravený scénář B, který by vlastně všechno urychlil, řekl Havlíček. Na všem podle něj ale musí panovat shoda s epidemiology.

S rychlejším uvolňováním podle Havlíčka není vyloučeno zpřísňování pravidel, která jsou podle něj ale už nyní přísná dost. V otevřených provozovnách musejí být například pro zákazníky k dispozici jednorázové rukavice, je také třeba dodržovat dvoumetrové rozestupy.

Vláda minulý týden představila harmonogram uvolňování podnikatelských činností rozložený do pěti vln se začátkem dnes a poslední etapou plánovanou na 8. června. Podle zástupců podnikatelů je harmonogram příliš pomalý a zařazení obchodů a služeb do jednotlivých vln nelogické. Vyhradili se vůči němu především podnikatelé spadající do poslední etapy, tedy obchodní centra, hoteliéři. Nesouhlasí s ním ani některé zoologické zahrady, které sice mohou obnovit provoz od 25. května, ale bez vnitřních expozic.