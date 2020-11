Restaurací je moc, ať zkrachují, vzkázal šéf odborů. Je mimo realitu, reagují politici

"Nechápu, proč bychom měli mít 40 tisíc hospod, když jsou to ve většině případů jen putyky, kde se nalévá alkohol. Jinak já jim to přeji, ale myslím si, že to není rozumné," řekl Dufek pro CNN Prima news.

Podle něj se možná budeme divit, a až skončí tato fáze uzavřené společnosti a zjistíme, že restaurací potřebujeme jen polovinu. "Naštěstí stále běží a funguje průmysl. Služby neřeším. Hospody a kadeřníci jsou profese, kde se nejlépe z problému zmátoří," dodal.

Na otázku, že mnoho z nich může zkrachovat, odvětil: "Tak ať zkrachují. Je to prostě očistný proces, který funguje. Však krachují firmy, i když je vše v pohodě. Zatím ale nikdo nezkrachoval, vždyť je vláda štědře ocenila."

Slova Bohumíra Dufka „ať restaurace a cestovky zkrachují”, jsou nehorázná.



Pan Dufek je mimo realitu. — Markéta Adamová (@market_a) November 9, 2020

Svými slovy ale vyvolal vášně v řadách veřejnosti. Lidé na sociálních sítích se bouří proti jeho slovům, a přidávají se i někteří politici. Například předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová uvedla, že Dufek je mimo realitu.

"Služby se z největší míry podílejí na našem HDP a pro ekonomiku země jsou naprosto klíčové. Proto jsme přišli s návrhy, které by pomohly jejich záchraně. Pan Dufek je mimo realitu," zareagovala na twitteru.

"'Máme tu příliš mnoho odborových předáků. Odboráři by jich měli platit méně a ten zbytek poslat když už ne do práce, alespoň na úřad práce.' Tyto věty jsou nadsázkou. Nemám do toho odborům co mluvit. Ale ať ti předáci také drží ústa o osudech živnostníků," reagoval Miroslav Kalousek.

Předseda spolku Centrum nezávislosti České republiky František Matějka rovněž vyjádřil své nespokojení nad slovy šéfa odborářů. "Já zase nechápu, proč máme tolik odborářů. Podle mě nepotřebujeme žádného. Vypnul bych všechny," uvedl.

"Takové pohrdání poctivě pracujícími lidmi je naprosto nepřijatelné. Odmítám, aby tady někdo navracel staré komunistické pořádky a rozděloval lidem umístěnky k pásu, protože se mu nelíbí, že si lidé chtějí vybrat vlastní cestu," uvedl v reakci Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza.