Řízení od 17 a pětkrát vyšší pokuty. Kupka představil chystané novinky

— Autor: ČTK

Pokuty u závažných dopravních přestupků by se od roku 2024 mohly zvýšit až na 25.000 korun, tedy v některých případech až pětinásobně. Trestné body naopak v některých případech klesnou a sjednotí se na šesti. Počítá s tím návrh novely zákona o silničním provozu, který z ministerstva dopravy míří do připomínkového řízení. Mezi další novinky patří možnost řídit auto od 17 let pod dohledem nebo řidičský průkaz pro nového držitele na dvouletou zkoušku. Informovali o tom dnes na tiskové konferenci zástupci ministerstva dopravy