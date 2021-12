Robert Plaga zůstává na ministerstvu, Gazdíkovi bude dělat náměstka

Úkolem ministerstva školství bude uvést do života Strategii 2030+, kterou vypracovalo předchozí vedení resortu a na které panuje politická shoda. Po dnešním uvedení do úřadu to řekl nový ministr školství Petr Gazdík (STAN). Dokument se zabývá modernizací českého školství.