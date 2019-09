V případě vícerčat se příspěvek zvýší podle novely ze současných 330.000 na 450.000 korun. Vyšší rodičovská u vícerčat, konkrétně 1,5násobek základní, byla schválena v minulém volebním období.

Předlohu v závěrečném hlasování podpořilo 17 z 18 přítomných členů výboru. Pouze poslankyně TOP 09 Markéta Adamová Pekarová se hlasování zdržela.

Od ledna si podle novely na příspěvku polepší rodiny s novorozenci a rodiny s dítětem do čtyř let, které ještě rodičovskou nevyčerpaly. Přesná částka bude podle dřívějších informací záviset na předchozím příjmu a na potomkově věku, tedy na počtu měsíců, které zbývají do čtvrtých narozenin dítěte. Navýšení rodičovské prohloubí příští rok rozpočtové výdaje odhadem o 8,6 miliardy korun.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) označila navrhovaný model za jediný možný kompromis, když ČSSD původně chtěla zvýšení příspěvku pro všechny rodiče dětí do čtyř let věku, tedy i pro ty, kteří jej již vyčerpali.

Na Pirátech obdivuju jejich srozumitelnost. Třeba tenhle vzoreček... Rodiče si určitě každý měsíc rádi spočítají, jaký budou mít rodičák😉 pic.twitter.com/WROtTPaQHi — Jana Maláčová (@JMalacova) September 5, 2019

K tomu směřovalo hned několik pozměňovacích návrhů Jana Bauera (ODS), Lucie Šafránkové (SPD), Pavly Golasowské (KDU-ČSL) a v určitém ohledu i Pirátky Olgy Richterové, které ale nezískaly podporu poslanců vládních ANO a ČSSD a také KSČM, jež ve Sněmovně kabinet toleruje. Komunisté podle Hany Aulické Jírovcové chápou příspěvek jako náhradu za ušlou mzdu v době, kdy se rodič stará doma o dítě.

Výbor nepodpořil například ani návrh skupiny opozičních poslanců na pravidelnou valorizaci příspěvku stejně, jako je tomu u důchodů. Poslanec ANO Aleš Juchelka neuspěl s požadavkem, aby stát jednorázově vyplácel rodičům zbylou část příspěvku na starší dítě, pokud se jim v době pobírání podpory narodí další dítě. Pekarová Adamová neprosadila návrh, aby příspěvek mohli pobírat i prarodiče.

Širší změny zákona odmítlo ministerstvo práce a sociálních věcí i z důvodu nových evropských předpisů, kvůli kterým se bude muset český systém podpor v blízké budoucnosti podstatněji upravit.

Vládní novela obsahuje i další změny. Počet hodin, na který mohou rodiče dávat své děti do dvou let do školky či jinam na hlídání - a nepřijít přitom o rodičovskou - by se měl od ledna zdvojnásobit. Zatímco nyní je to 46 hodin měsíčně, nově by to mělo být až 92 hodin v měsíci. Rodičovský příspěvek se také bude započítávat do příjmů pro nárok na všechny dávky státní sociální podpory, které na výší příjmů závisí.