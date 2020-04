Rodina Kubery promluvila: Drsná slova o posledních dnech a smrti šéfa Senátu

Kubera zemřel náhle dne 20. ledna 2020. V kanceláři ho postihla nevolnost, asistentka zavolala záchranáře. Politik byl převezen do nemocnice v Teplicích a poté přemístěn do kardiocentra v Ústí nad Labem, kde zemřel na těžký infarkt myokardu.

Těsně před smrtí byl přitom Kubera podle jeho nejbližších pod obřím tlakem. Prvním důvodem byl výhružný dopis od Číny, ve kterém ho Peking varoval před avizovanou cestou na Tchaj-wan. Pevninská Čína tento ostrovní stát považuje za svou provincii. Druhým byla schůzka s čínským velvyslancem, která se konala tři dny před jeho smrtí.

Dopis objevila po Kuberově smrti jeho manželka Věra. „Našla jsem to v aktovce, byl mimo desky, které měl oficiálně ze Senátu, takže jsem si to přečetla a vyděsila jsem se, protože ten první dopis z čínské ambasády na mě působil dost výhrůžně. Pak jsem našla ještě jeden dopis, ten byl přímo z Hradu,“ vysvětlovala v rozhovoru pro 168 hodin.

Tyto události poslední dny politika silně poznamenaly. „Najednou byl úplně jiný. Nemluvil. My jsme ho vůbec neviděly,“ popisuje Kuberova dcera Vendula Vinšová. Zmíněný dopis předseda Senátu obdržel na novoročním obědě u prezidenta Miloše Zemana. Ten se konal 14. ledna, tedy 6 dní před Kuberovou smrtí.

Už po schůzce na Hradě se prý politik choval nezvykle. „Z toho oběda se vrátil domů, jindy mi vždycky všechno líčil, tentokrát mi neřekl nic, jenom, že to proběhlo normálně. Bylo mu špatně, večer chodil po zahradě, byl nervózní, což jsem teda byla překvapená, protože to se stalo snad poprvé v životě za těch 52 let, co jsme spolu,“ popisuje vdova.

Tři dny po obědě na Hradě se Kubera i se ženou účastnili oslav čínského nového roku na ambasádě v Praze. Tehdy se politik setkal za zavřenými dveřmi z čínským velvyslancem. Schůzka údajně trvala asi 30 minut. Podle manželky byl po tomto setkání Kubera ještě více napjatý.

„Ve mně vyvstal strach. Řekli jsme si, že nebudeme nic jíst, nic pít, ale co mu dávali v té místnosti, kde byl sám, nevím. Ale něco se tam dít muselo, protože se pak projevoval úplně nestandardně k jeho stylu života,“ popsala Kuberová dění na čínské recepci.

O tři dny později politik zemřel na infarkt. Lékaři ale uvedli, že infarkt prodělal zřejmě už v pátek, tedy v den návštěvy velvyslanectví, nebo v sobotu, kdy se konal sjezd ODS, na kterém Kubera ještě vystoupil.

„Takže ten infarkt už byl starší, už odpovídal té stresové situaci. Já jsem na tátu strašně hrdá, jsem na něj hrdá, protože neustoupil. A opravdu to vnímáme tak, že ho to stálo v podstatě život,“ říká dnes Kuberova dcera.

Podle informací Deníku N to byl hradní kancléř Vratislav Mynář, kdo se setkal se zástupci čínské ambasády a objednal si výhružný dopis Kuberovi. Sám Mynář to na oficiální stránce Pražského hradu popřel a dodal, že s Kuberou měli přátelské vztahy.

Manželka zesnulého politika a šéfa sekretariátu předsedy Senátu Petra Kostky ale Mynář neříká o jejich vztahu pravdu. „Pan Kubera si ho nevážil. Měl ho za intrikána, mluvili spolu jen v nejnutnější možné míře,“ tvrdil v ČT Kostka.

Kdyby to náhodou nebylo jasné, pan prezident na F1 řekl: „Pan kancléř

veřejně prohlásil, že Deník N lže a že k ničemu takovému nedošlo. Tak co chcete víc?“

Oznamuji tedy pro pořádek, že žádná další odpověď na můj dopis nebyla a zřejmě ani nebude. Mlha přede mnou, mlha za mnou... — Miloš Vystrčil (@Vystrcil_Milos) April 20, 2020

Současný šéf Senátu Miloš Vystrčil už kvůli věci na Hrad poslal tři dopisy, ve kterých žádal vysvětlení. Odpověď však zatím nedostal. Podle Kuberovy rodiny je to neuctivé jak vůči zesnulému politikovi, tak i vůči jeho nástupci Vystrčilovi. „To opět podněcuje podezření, že se děje něco nekalého,“ řekla Kuberova dcera Vendula.

Ke včerejším #168_hodin:

Vznikem, účelem a důsledky čínského dokumentu se budu nadále intenzivně a urputně zabývat. Udělám vše proto, aby pravda vyšla najevo. Dlužím to JK a jeho rodině. Považuji to zároveň za naprosto zásadní pro zachování naší suverenity a svobody. — Miloš Vystrčil (@Vystrcil_Milos) April 27, 2020

A stejně to vidí i její matka Věra Kuberová „Mám z toho takové smíšené pocity. Já si myslím, že už to není otázka jednání pana prezidenta, ale lidí, kteří stojí za ním,“ je přesvědčena. „Vždycky jsem si ústavních činitelů vážila. Ať měli myšlenky, jaké chtěli, každý na to máme právo. Ale tohle se mi opravdu nelíbí. Chtěla bych, aby nelhali a byli upřímní k lidem, i k nám. Dodneška nevím, co si mám o tom všem myslet,“ dodala pro ČT vdova, která jen těžko skrývala slzy.