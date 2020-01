"Co jsou naše hodnoty? Rodina, svoboda a řád. A co je jejich výsledkem? Prosperita, bezpečnost a sociálně-tržní hospodářství inspirované křesťanstvím. Rodina byla, je a bude pro nás vždycky to nejcennější. Děti totiž potřebují tátu a mámu. A pro ně my budeme rozvíjet vzdělání, bezpečnost, sociální a zdravotní péči a ochranu přírody," uvedl Bartošek.

"Musíme investovat do rodičů a dětí, a to už od mateřských škol. Představte si to tak, že kvalitním vzděláním budeme sázet les, který nesežere ani levicový kůrovec a přinese užitek budoucím generacím," řekl také.

Bartošek odmítl spolupráci se stranami, které by chtěly destruovat svobodu a demokracii. Do kabinetu by KDU-ČSL podle něho neměla vstoupit v případě, pokud by byl některý její člen trestně stíhán nebo neměl čisté lustrační osvědčení.

Jurečka chce z KDU-ČSL odstranit poraženectví. Uvedl, že lidovci mají jako jediní propracovaný koncept sociálně-tržního hospodářství. "Víme, kam patříme. Jsme srdcem Evropy, součástí Evropské unie a NATO, které zaručují naši bezpečnost a prosperitu. Chci, abychom byli důstojnými, aktivními a spolehlivými členy těchto organizací," poznamenal dřívější první místopředseda KDU-ČSL.

Stranu podle Jurečky tíží, že se ztrácí v davu opozice. "Lidé mnohdy neví, co říkáme my a co opoziční strany. I naše dobré návrhy v oblasti sociální či v oblasti ochrany vody a půdy se potom ztrácejí v tomto opozičním rybníku," uvedl.

"Nabídněme lidem dobrá a chytrá řešení, která usnadní život, nabídněme lepší budoucnost. Osud KDU-ČSL mi není lhostejný, jsem srdcař, a proto tu stojím a jsem ochoten nabídnout svojí práci pro KDU-ČSL" @MJureka #sjezdkdu2020 — KDU-ČSL (@kducsl) January 25, 2020

Lidovci podle něj také ztratili sebedůvěru. Zaměřit by se měli rovněž na problematiku dostupnosti bydlení, plastů nebo dopravy, míní. Jurečka zopakoval svůj postoj ke spolupráci s dalšími subjekty před parlamentními volbami v roce 2021, které podle něj brání legislativní a technické překážky.

Podle Horníčka by se měla KDU-ČSL zaměřit na ekologická témata s ohledem na klimatickou změnu. "Strana živoří kolem pěti procent. Mohla by mít dvouciferný výsledek a já vím, jak na to," řekl Horníček. Lidovci by podle něho měli smíchat stranické barvy, tedy modrou a žlutou. "KDU-ČSL musí zelenat, jinak se z těch pěti procent nevyhrabeme," zdůraznil.

Lidovecká strana je podle Horníčka nyní nevýrazná, ničím se neliší od ostatních. "Proč by si také volič měl vybrat zrovna nás, černoprdelníky?," tázal se. Podle Horníčka je lhostejné, že KDU-ČSL už dávno není konfesní strana a že bývalí katolíci podle něho volí SPD Tomia Okamury nebo Trikolóru Václava Klause mladšího.