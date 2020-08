Roušky se neměly rušit, míní Svoboda z ODS. Vojtěchovi vysvětlil proč

"V okamžiku, kdy jsme roušky zrušili, je všichni odhodili a chovali se, jako kdyby tady žádné nebezpečí nebylo,“ nechal se politik slyšet v pořadu Události, komentáře na ČT24. Počínaje začátkem školního roku bude v Česku platit povinnost mít zakrytá ústa i nos ve vnitřních prostorách, tedy i obchodech, obchodních centrech, poštách, veřejné dopravě a školách mimo třídy. Alespoň tak to řekl po pondělním zasedání rady vlády pro zdravotní rizika ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).

"Velmi jsme diskutovali s epidemiology otázku začátku školního roku. A víme, že ta změna bezesporu bude. Budou tady zhruba dva miliony studentů a žáků, kteří začnou migrovat v městské hromadné dopravě. Obecně se po létě začne nastartovávat ekonomika, lidé se budou koncentrovat v obchodech a podobně,“ řekl šéf resortu zdravotnictví, že jde pouze o preventivní opatření.

"A obáváme se, že z těch současných čísel bychom se mohli dostat ještě na vyšší. Je pravdou, že roušky, stejně jako rozestupy a dezinfekce, jsou zkrátka těmi základními preventivními opatřeními,“ podotkl.

Jsou roušky jediným "všelékem" proti koronaviru?

Že se roušky znovu stanou běžným fenoménem, uvítal bývalý pražský primátor, povoláním gynekolog a poslanec opoziční ODS Bohuslav Svoboda s tím. Podle jeho názoru to ale mělo přijít dřív.

"Já nerozumím jediné věci, proč jsme to neudělali dávno. Je to asi dva měsíce, co jsem říkal, že roušky by neměly být rušeny. Co máme na boj proti koronaviru? Jenom ty roušky. Žádné jiné preventivní opatření, natož léčebné, nemáme," nechal se slyšet.

"Roušky skutečně mají smysl. Také se podívejte, že všechny země, ve kterých dochází k nové eskalaci onemocnění, roušky zavádějí. Je to jediná věc, kterou máme, která má skutečně preventivní charakter, to znamená, že snižuje infekční náboj mezi lidmi. Proto to nemělo být zrušeno,“ řekl Svoboda.

Dále nastínil také další smysluplnost zakrývání úst a nosu. "Druhá věc je, že roušky mají samy v sobě aspekt informování o nebezpečí. Lidé, když nosí roušku, vědí, že tady je nějaké riziko, které jim hrozí, a jsou ochotni to dělat. V okamžiku, kdy jsme roušky zrušili, je všichni odhodili a chovali se, jako kdyby tady žádné nebezpečí nebylo, a dopadlo to tak, jak to dopadlo třeba v tom baru, kde se všichni tak dlouho objímali, až tam bylo 150 nakažených,“ objasnil pražský exprimátor.

Stejný názor zastává i předseda Sdružení praktických lékařů ČR Petr Šonka. "Já tomu rozumím, problém s tím nemám, nechtěl bych to nijak zpochybňovat, koneckonců sousední země jako Rakousko nebo Německo roušky používají, kdo tam byl teď na dovolené, tak ví, že třeba v Alpách v lanovkách se rouška musí používat,“ sdělil.

Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler s tím ale nesouhlasí a odvolává se na zdravotnické experty, kteří se opírají o klíčovou imunizaci.

"Zakončí se to celé, až se zhruba 20 procent populace nakazí tou chorobou anebo až budeme proočkováni," nechal se slyšet. V rouškách spatřuje jediný význam, a to prodloužení průběhu pandemie v času, aby nedošlo ke kolapsu zdravotnictví.