Rozhodnutí vlády o platech je podle Schillerové nepochopitelné a neobhajitelné

"Pro mě je to nepochopitelné a neobhajitelné. Od 1. ledna vzrostou kvůli koaličním senátorům platy politiků o šest procent, na úřadu vlády sledujeme personální explozi, ale peníze vláda škrtne těm, kteří v covidové době odvedli obrovský kus práce. Kvůli zmrazení platů státních úředníků dostanou zaměstnanci např. úřadů práce, krajských hygienických stanic nebo finančních úřadů nulu! Policistům, hasičům, vojákům a pracovníkům v sociálních službách porostou platy namísto námi schválených 1400 korun jen o 700 korun, učitelům místo 3,5 procenta jen o dvě procenta," uvedla.

Platy pracovníků v sociálních službách v příštím roce stoupnou o 700 korun. Zdravotníkům se vláda rozhodla platy zvýšit o šest procent a pedagogickým pracovníkům o dvě procenta. Zároveň vláda rozhodla zmrazit platy státních úředníků na ministerstvech a dalších úřadech a všem ústavním činitelům.

K plánovanému snížení schodku rozpočtu v příštím roce o zhruba 80 miliard korun Schillerová uvedla, že se to neobejde bez drastických škrtů, které se dotknou lidí a naplánovaných investic. Nová vláda chce připravit návrh rozpočtu se schodkem pod 300 miliard korun, Babišova vláda jej plánovala na zhruba 377 miliard korun. "Přes opakované ujišťování, že to tak nebude, teď jasně vidíme, že jsem bohužel měla pravdu. Proškrtat se z krize zkusily strany koalice SPOLU už v minulosti a zemi to uvrhlo do ještě větší recese. My jsme se z té chyby snažili poučit, ale nová vláda chce očividně tu chybu zopakovat," uvedla.