Rozhoduje se o nástupci Kubery. Na Teplicku začaly doplňovací volby do Senátu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Na Teplicku dnes v 14:00 začaly doplňovací volby do Senátu, v nichž se rozhodne o nástupci Jaroslava Kubery (ODS), který v lednu nečekaně zemřel. Vítěz voleb se ujme mandátu v horní parlamentní komoře na zbytek Kuberova funkčního období, tedy do 13. října 2024. Voliči vyberou nového senátora z devíti kandidátů. Čas na to mají do sobotních 14:00, kdy se volební místnosti uzavřou.