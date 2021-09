ROZHOVOR: Babiš kritizuje koalice, přitom sám o ně usiloval. Premiér se bojí lidí, proto mezi ně chodí s ochrankou, říká Jurečka

Detailně se už příliš nechce vracet ke svému kontroverznímu výroku, že lidovci se nebudou podílet na vládě, pokud jejich partneři z ODS, TOP 09 i druhé aliance složené z Pirátů a STAN schválí manželství pro všechny. Šéf KDU-ČSL Marian Jurečka se i s časovým odstupem odkazuje na prohlášení s tím, že jsou zde závažnější témata a byla by škoda zahazovat či bourat šanci na změnu. „Od nikoho z ODS či TOP 09 jsem za původní výrok žádnou sodu, jak se lidově říká, nedostal. K této kauze už vlastně nemám co dodávat, vše jsme si vyříkali. U lidovců i poslanců z koalice Spolu prostě platí, že každý zákonodárce hlasuje vždy podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a za své postoje tak nese vlastní zodpovědnost.“ Ohledně případné velké vládní koalice je optimistou, i když Piráti mají na řadu témat odlišné pohledy. „Nemám strach, že bychom se s nimi neshodli, protože v zásadních věcech či klíčových principech souzníme s Piráty už nyní. Například mám na mysli vymezování se vůči diktátorským režimům v Číně a Rusku.“

Bývalý ministr zemědělství v Sobotkově kabinetu nesouhlasí s názorem experta na reklamu Jakuba Hussara, který prohlásil, že koalice Spolu v předvolební marketingové kampani silně zaostává za svými konkurenty, a to hnutím ANO, SPD i Přísahy. „Dokonce bych řekl, že v osobním přístupu k voličům jsme na čele pelotonu, který vedeme. Na rozdíl od premiéra Andreje Babiše nechodíme na náměstí s ochrankou, mě, Petra Fialu i Markétu Pekarovou-Adamovou mohou lidé běžně potkat v ulicích, my se lidí nebojíme, umíme si s nimi popovídat a nebráníme se ani kritice. Faktem je, že my nevlastníme třicet procent mediálního prostoru v České republice, a tak nemůžeme být pořád na očích jako pan premiér.“ Jurečka si velmi pochvaluje i akci od dveří ke dveřím (door to door), kdy lídři ODS, TOP 09 i KDU-ČSL zvoní na domy a byty voličů. „Už se mně několikrát stalo, že mně otevřel pán čí paní a zeptali se mě, zda nechci jít dovnitř na panáka či kávu. A to je důkaz, že ti lidé vás vidí rádi, protože jinak by vás do svého soukromí nezvali.“ Místopředseda sněmovní komise k vyšetřování otravy řeky Bečva se v rozhovoru pro EuroZprávy.cz vyjádřil i k ekologické katastrofě na toku, v němž loni 20. září kvůli vypuštěným jedům uhynulo přes 40 tun ryb. „ Nejenom Česká inspekce životního prostředí, ale i další složky neodvedly při vyšetřování svoji práci dobře,“ je přesvědčený Marian Jurečka.

ZA VÝROK O MANŽELSTVÍ PRO VŠECHNY NEDOSTAL VYNADÁNO

Pane předsedo Jurečko, už jste si v koalici Spolu definitivně vyříkali váš výrok, podle něhož by se lidovci nepodíleli na vládě, pokud by vaši partneři z ODS a TOP 09, stejně jako kolegové z druhé aliance složené z Pirátů a STAN, schválili manželství pro všechny? Vzápětí jste sice vaše prohlášení korigoval s tím, že jsou zde závažnější témata a byla by škoda zahazovat či bourat šanci na změnu, přesto někteří lidé z komunity LGBT mohou být stále rozčarováni.

Vše jsme si vyříkali a výměna názorů proběhla v naprostém klidu. Lidově řečeno, od nikoho jsem žádnou sodu nedostal. Navíc, jak už jste zmínil, následující den jsem vše vysvětlil na Twitteru, a tak už k této kauze vlastně nemám co dodávat. U lidovců i poslanců z koalice Spolu prostě platí, že každý zákonodárce hlasuje vždy podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a za své postoje tak nese vlastní zodpovědnost. Věřím, že i lidé z komunity LGBT moji korekci přijali. Všichni si snad uvědomujeme, že naše země má v současné době mnohem vážnější a hlubší problémy, než byla zmíněná kauza, ačkoli pro jiné je velice citlivá, což uznávám. Klíčové ale je, že se v rámci koalice Spolu dokážeme shodnout na podstatných věcech, a to mně dává naději, že s partnery z ODS, TOP O9 a kolegy z druhé aliance složené z Pirátů a STAN vytvoříme po volbách vládní koalici. Cítím, že jsme na dobré cesta a je znát, že máme i velkou podporu od voličů.

Právě jste zmínil možnou velkou povolební vládní koalici. Nemáte v tomto kontextu obavy ze spolupráce s Piráty, kteří mají na řadu témat odlišné názory?

Nemám strach, že bychom se s nimi neshodli, protože v zásadních věcech či klíčových principech souzníme s Piráty už nyní. Mám tím na mysli témata typu, jak má být spravována tato země, jakým směrem jako členové Evropské unie a NATO máme kráčet, vymezujeme se proti vlivu čínské i ruské diktatury a všem nám záleží, aby Česká republika nebyla zadlužená, rozvíjela se, řešila palčivé problémy, jako je systém školního vzdělávání, podpora rodin či přístup k životnímu prostředí. A pokud bychom na něco měli jiný postoj či odlišné názorové pohledy, tak by se svět nezhroutil. Podobné neshody jsem zažil i v koaliční vládě Bohuslava Sobotky a vždy jsme se dohodli. Proto věřím, že i tady bychom našli odpovídající kompromisy.

Premiér Andrej Babiš na předvolebních kampaních neustále tvrdí, že koalice jsou podvodem na voličích. Co si o jeho rétorice myslíte?

Osobně si pamatuji, jak v roce 2013 například v Královéhradeckém kraji kandidoval za sdružení a hnutí Východočeši a pokud mě paměť neklame, pak i v dalších krajích usiloval o podobné sloučení či spolupráci. Andrej Babiš je člověk, který vždy říká to, co se mu v danou chvíli právě hodí. Podívejme se do minulosti. Rozhodně ani čtyřkoalice (KDU-ČSL, Unie svobody, Demokratická unie a Občanské demokratická aliance - pozn. red.) či dvojkoalice (KDU-ČSL a US-DEU), které měly na přelomu tisíciletí fenomenální úspěch, nebyly žádným podvodem na voličích. Tehdy šlo o reakci na hnusnou opoziční smlouvu, proti níž se ostatní vymezovali. Jednalo se o protest.

Expert na reklamu i režisér Jakub Hussar se nedávno v rozhovoru pro CNN Prima News pozastavil nad tím, že obě koalice v marketingu výrazně zaostávají za svými konkurenty jako je hnutí ANO, SPD a Přísaha. Předpokládám, že s jeho hodnocením nebudete souhlasit...

Ano, predikujete dobře a vůbec si nemyslím, že bychom v této oblasti byli v něčem pozadu. Když se podíváme na naši kampaň koalice Spolu, tak nám vyjde, jak moc jsme vidět, nikdo nám nemůže upřít naši aktivitu v kontaktní kampani, skvěle si vedeme i v akci nazvané od dveří ke dveřím (door to door). Pak je je tedy jasné a logické, že s panem Hussarem nemohou souhlasit. Dokonce bych řekl, že v osobním přístupu k voličům jsme na čele pelotonu, který vedeme. Na rozdíl od premiéra Andreje Babiše nechodíme na náměstí s ochrankou, mě, Petra Fialu i Markétu Pekarovou-Adamovou mohou lidé běžně potkat v ulicích, my se lidí nebojíme, umíme si s nimi popovídat a nebráníme se ani kritice. Před nikým neutíkáme, jsme pro konstruktivní dialog. Zkrátka se neobáváme zpětné vazby. My máme totiž vůči veřejnosti čistý štít. Je ale faktem, že koalice Spolu nevlastní třicet procent mediálního prostoru v České republice, a tak nemůžeme být pořád na očích jako pan premiér.

POJĎTE, PROSÍM, NA PANÁKA ANEBO NA KÁVU, ZVOU VOLIČI

Jak vlastně probíhá návštěva politiků v domácnostech v rámci kampaně od dveří ke dveřím? S jakými reakcemi se setkáváte, protože u nás stále není obvyklé, aby čelní představitelé zazvonili u někoho doma?

Musím na rovinu říci, že reakce občanů jsou na 98 procent pozitivní. Když zazvoníme, anebo zaklepeme na dveře, tak jsou lidé překvapení, ale zároveň jsou otevření debatě. Už se mně několikrát stalo, že mně otevřel pán čí paní a zeptali se mě, zda nechci jít dovnitř na panáka či kávu. A to je důkaz, že ti lidé vás vidí rádi, protože jinak by vás do svého soukromí nezvali. Opravdu jsem mile překvapený, jakého přivítání se nám dostává.

Dovolil bych se vrátit k tvrdé realitě. Minulé pondělí byla zveřejněna mimořádná zpráva sněmovní komise k loňské otravě řeky Bečva. Vy jste místopředsedou parlamentní vyšetřovací komise k ekologické katastrofě, při níž 20. září 2020 uhynulo přes 40 tun ryb a jedy byl kontaminován čtyřicetikilometrový úsek od Valašského Meziříčí až po Přerov. Co se bude ohledně havárie nyní dít dále? Jen připomenu, že původní podezření z vypuštění kyanidu do toku padlo na chemičku Dezu, která spadá do svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše, ale soudní znalec Jiří Klicpera považuje za viníka rožnovskou společnost Energoaqua a jejího jednatele Oldřicha Havelku, který byl obviněn. Letní pokus hydrochemika Jakuba Hrušky ale vyvrátil, že by jmenovaná firma za zkázou stála.

Ze zprávy jednoznačně vyplývá, že došlo k pochybení při odběru vzorků. Vždyť Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) přišla loni v pondělí 21. září do Dezy a provedla jen senzorickou kontrolu, ale neodebrali žádný vzorek, a to ani z výustě. To znamená, že inspekce stoprocentně nevyvrátila, zda kontaminace nemohla pocházet odsud. Řada nejasností stále zůstává. Až po dvou a půl dnech došlo k vyhodnocení vzorku, ale už v pátek obdržel soudní znalec Jiří Klicpera zadání, jak má posudek napsat. Jedná se opravdu o zvláštní souhry okolností. Z mého pohledu bylo zajištěno špatné dostatečné množství důkazů, které by potvrzovaly, anebo by jednoznačně vyvracely, kdo je původcem havárie. Nejenom Česká inspekce životního prostředí, ale i další složky neodvedly při vyšetřování svoji práci dobře. Trestní spis nyní míří na přezkum na Krajské státní zastupitelství v Ostravě, a tak je složité predikovat, jak se kauza bude vyvíjet dál. (Podnět vyřizuje olomoucká pobočka Krajského státního zastupitelství v Ostravě - pozn. red.). Na finální verdikt si ale budeme muset ještě dlouho počkat. Svůj názor jsem ale právě prezentoval.

Příští pátek a sobotu se uskuteční sněmovní volby. Jak jste spokojený s předvolebními preferencemi, které koalici Spolu přisuzují druhé místo za hnutím ANO, a to někdy s větší a jindy zase s menší ztrátou?

Poslední čtyři měsíce jdeme jako koalice Spolu výrazně nahoru. I když se termín voleb blíží, přesto věřím, že v komunikaci s lidmi ještě uděláme kus práce. Je nutné také zdůraznit, že máme největší potenciál ze všech stran, a to jak vůči hnutí Ano, tak i k druhé koalici Pirátů a STAN. Proto doufám, že nerozhodnuté voliče ještě dokážeme přesvědčit.