ROZHOVOR: Odmítám, že jde o referendum o vládě, říká Jurečka. Výsledky lidovců zatím hodnotí pozitivně

Možná je ještě brzy, ale jak zatím hodnotíte průběžné výsledky voleb? V komunálu máte ze sněmovních stran suverénně nejvíce zastupitelů a v senátních je tam jedno již zřejmé vítězství pana Fialy.

Hodnotím to pozitivně, že v komunálních volbách na 99 procent budeme ze všech parlamentních stran nejúspěšnější, což platilo i v minulosti, takže bychom tuto pozici měli udržet. Jsem za to rád, protože si myslím, že obecně lidé dlouhodobě vykazují vysokou důvěru vůči našim komunálním politikům. Není to jen na úplně malých obcích, ale máme i starosty obcí s rozšířenou působností či okresních měst.

Pokud jde o senátní volby, vypadá to, že budeme mít jednoho senátora hned v prvním kole, a to sice v obvodu Ústí nad Orlicí. Je to specifický obvod, protože od vzniku Senátu jsou zde všichni senátoři za KDU-ČSL. Zatím to poměrně dobře vypadá i pro druhé kolo, měli bychom tam mít šest kandidátů či kandidátek.

Mapa se zatím zbarvila do žluta hlavně na Moravě. Věříte v posílení pozic i v Čechách?

V Čechách jsme šli především ve městech na platformě koalice Spolu. Myslím si, že poměrně překvapivě dokážeme posílit na počet zastupitelů v Ústeckém kraji, protože jsme tam měli postaven více než dvojnásobek kandidátek oproti minulým komunálním volbám.

Čím si vysvětlujete, že se vám daří v malých obcích, ale už méně v krajských či obecně větších městech?

Je to v zásadě historická záležitost, se kterou se jako vedení strany snažíme dlouhodobě bojovat. Myslím si, že když lidé naše kandidáty znají, tak jim na těch obcích a menších městech dávají poměrně vysokou důvěru. Máme tam velmi dobré výsledky, klidně přes 20 procent. Čím jdeme výš, k větším městům, tak hrají roli i některé předsudky, které se k lidovcům vážou. Například že když někdo není věřící a nechodí do kostela, tak nemůže naši stranu volit.

Opozice označuje tyto volby za referendum o vládě. Nemyslíte si, že by účast v ní mohla lidovcům pomoci k lepšímu výsledku?

Myslím, že všechny vládní strany byly v situaci, kdy je pro nás s ohledem na to, jakou krizi a jaké problémy řešíme - covid, uprchlická či energetická krize, spíše velmi obtížné obhajovat dobré výsledky, protože lidé na nás samozřejmě pohlíží daleko více kriticky než v běžných dobách.

Já si třeba pamatuji komunální volby, které probíhaly v době, kdy jsme byli součástí vlády Bohuslava Sobotky. To byla daleko jednodušší situace. Teď si myslím, že to pro nás všechny bylo daleko složitější.

Co vůbec říkáte oblíbené argumentaci expremiéra Andreje Babiše?

Já za sebe odmítám říkat, že jsou komunální volby nějakým referendem o vládě. Myslím si, že voliči nejsou padlí na hlavu a každý ví, že když v nich jde volit, tak vystavuje účet komunálním politikům a rozhoduje o tom, jak se obec nebo město bude rozvíjet.

Jak hodnotíte volební účast?

Ona není nižší. Myslím si, že se víceméně pohybujeme dlouhodobě na této úrovni, letošní rok nijak nevybočuje. U komunálních voleb navíc platí - menší obce, vyšší volební účast.

Nepřekvapil vás vysoký počet kandidátů ANO postupujících do druhého kola senátních voleb? Nepotvrzuje to, že se opozici podařilo vyvolat referendum o vládě?

V tento okamžik je viditelnost opozice poměrně výrazná, takže mě to nepřekvapuje. Z minulosti ale vím, že první kolo vůbec nic neznamená. My máme spoustu příběhů, kdy naši kandidáti skončili v prvním kole na druhém místě s velkým odstupem, ale nakonec vyhráli, takže velmi střízlivě stojím nohama na zemi a nepřeceňuji ani výsledek kandidátů nominovaných za KDU-ČSL či koalici Spolu.