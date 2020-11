ROZHOVOR: S USA chceme spolupracovat bez ohledu volby, říká pro EZ Petříček

Z jeho hlasu byla znát nevyspalost i únava. Šéf české diplomacie Tomáš Petříček strávil předchozí noc sledováním průběžného sčítání hlasů ohledně amerických prezidentských voleb. „Vše jsem sledoval až do časných ranních hodin.“

O ŠÉFU BÍLÉHO DOMU ROZHODNE REZAVÝ PÁS

Pane ministře, předpokládám, že jste si nenechal ujít volební prezidentskou noc…

Průběžné sčítání hlasů jsem samozřejmě sledoval, a to až do časných ranních hodin.

Nepřekvapilo vás, že si Trump vede lépe než se předpokládalo? Šéf Bílého domu si například připsal cenná vítězství ve státech Florida, Iowa a Ohio.

Dosavadní Trumpův výsledek není úplným překvapením, i když většina průzkumů veřejného mínění favorizovala Joea Bidena. Nicméně řada odborníků upozorňovala, že konečné rozhodnutí bude nesmírně těsné, což se nakonec plně potvrzuje. Vše je zatím pro obě strany plně otevřené a budeme čekat na výsledky korespondenčního hlasování.

Jaký stát bude podle vás pro volbu klíčový?

Určitě se bude jednat o státy takzvaného Rezavého pásu, kam spadá Pensylvánie, Michigan i Wisconsin. (Ještě do Rezavého pásu patří Ohio, kde už Trump vyhrál – pozn. red.). Právě zde se očekává, že v těchto státech se rozhodne o tom, kdo bude příštím americkým prezidentem.

Kdy můžeme očekávat konečné výsledky?

Protože se ještě budou započítávat korespondenční hlasy, kterých je kvůli koronavirové pandemii více než v minulosti, tak lze předpokládat, že si ještě několik dní budeme muset počkat. Někteří experti tvrdí, že konečné výsledky nebudeme znát dříve než za tři dny.

Jako šéfa diplomacie se vás musím zeptat, s jakou administrativou by se České republice spolupracovalo lépe?

Česká diplomacie oceňuje především intenzitu spolupráce se Spojenými státy, která se v posledních letech zvýšila. Už Trumpova administrativa věnovala regionu střední Evropy větší pozornost, než tomu bylo v minulosti. Máme celou řadu témat, na kterých chceme spolupracovat, a to bez ohledu na skutečnost, kdo bude americkým prezidentem. Věřím, že v řešení otázek, které nás s USA spojují, budeme pokračovat.

Existuje něco konkrétního, co vytýkáte jak Trumpovi, tak i Bidenovi?

Kladete diplomatovi obtížné dotazy. Řekl bych ale, že Trumpův přístup k zahraniční politice je pro Evropu dlouhodobě citlivý. A tady lze očekávat, že zmíněný styl i témata by v případě Trumpova znovuzvolení pokračoval. Co se týče Bidena, tak Evropa očekává, že v otázkách jako je klima, možná euroatlanské vztahy, by mohlo dojít k přiblížení pozic mezi Evropou a USA. Ovšem nelze očekávat, že by i zde došlo k zásadní změně kurzu americké zahraniční politiky. Oba kandidáti se totiž na klíčových otázkách poměrně shodují, a to, ať se jedná o vztahy s Čínou anebo problému Blízkého východu. A tak se v těchto oblastech domnívám, že je možné naopak predikovat kontinuitu bez ohledu na skutečnost, kdo zvítězí.

Jak hodnotíte letošní předvolební prezidentskou kampaň?

Americké prezidentské volby jsou vždy spojeny s emocemi, ale letošní kampaň bych neváhal označit za více vyostřenou. V mnoha ohledech byla i vypjatější. Samozřejmě důležité bude, aby došlo k uznání výsledků voleb a nenastaly ústavní komplikace. A pokud by vyhrál Joe Biden, tak aby nastalo poklidné předání prezidentského úřadu.