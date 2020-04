ROZHOVOR: Vláda nás podvedla, jsou to sociopati. Osudy občanů jsou jim lhostejné, říká Bábek

Ministerstvo financí a Finanční správa představily program přímé podpory pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru. Program bude administrován Finanční správou a jeho cílem je, aby žadatelé získali finanční prostředky již v průběhu měsíce dubna. Na částku v nominální výši 25 000 Kč bude mít nárok OSVČ, která o ni požádá a prohlásí splnění několika základních požadavků:

Jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně).

Vykonávaná činnost je činností hlavní,

vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, ale pouze v případech, kdy OSVČ měla nárok na výplatu invalidního důchodu, nebo jí byl přiznán starobní důchod, nebo měla nárok na rodičovský příspěvek či peněžitou pomoc v mateřství, případně pečovala o potřebnou osobu. Přesný výčet těchto situací je definován v § 9 odst. 6 písm. b) nebo c) zákona o důchodovém pojištění.

OSVČ vykázala v období leden-březen 2020 ve srovnání s obdobím leden-březen 2019 pokles daňově uznatelných příjmů alespoň o 10%. (V případě, že podnikatel začal s podnikáním později než v lednu 2019, ke srovnání se použijí první tři měsíce od zahájení jeho podnikání, přičemž nejzazším možným srovnávacím obdobím je prosinec 2019-únor 2020).

Subjekt dosáhl v roce 2019 hrubých příjmů alespoň 180 000 Kč. V případě, že nepodnikal celý rok, tak v přepočtu alespoň 15 000 Kč měsíčně.

Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.

Jde o úmyslnou diskriminaci živnostníků, zlobí se Bábek

Jak si vysvětlujete, že vláda změnila svůj původní návrh, podle kterého měli živnostníci dostávat částku 15 tisíc měsíčně? Na první pohled zní nový návrh na vyplacení 25 tisíc jako výhra pro OSVČ. V čem je tedy háček?

Žádali jsme po vládě, aby dala živnostníkům rychlý příspěvek v nouzi ve výši asi 30 000 Kč na pokrytí urgentních plateb, aby jim dala měsíční příspěvek na pokrytí jejich osobní spotřeby, jako dává zaměstnancům, a aby připravila peníze na úhradu části ztrát a nezbytných nákladů. Vláda nejprve slíbila těch 15 000 měsíčně, ale potom se rozhodla, že ušetří, a přislíbila nyní živnostníkům pouze jednorázový příspěvek v nouzi. A pro vyplacení těch 25 000 Kč stanovila tak komplikované a tvrdé podmínky, že na tu částku dosáhne jen opravdu velmi málo OSVČ v nouzovém stavu.

„Vláda nás podvedla, chce nás nechat zkrachovat". „Jsou to sociopati, kteří jsou zcela imunní k našim těžkostem a problémům." Právě to se píše v jednom z vašich příspěvků, který se objevil na facebooku Podnikatelských odborů. Opravdu považujete rozhodnutí vlády o pomoci živnostníkům za tak špatné?

Vláda podvedla živnostníky a firmy, protože slíbila, že je podpoří a nesplnila to. A jen sociopat, zvláště je-li náplní jeho práce starost o zájmy lidí, dokáže tak lhostejně až nepřátelsky přehlížet potřeby živnostníků a malých a středních firem.

Postoje vlády k živnostníkům a malým a středním podnikatelům dobře ilustrují následující fakty: Zatímco zaměstnanec bude po dobu krize, možná až šest měsíců, dostávat pravidelný příjem, protože jinak by mohl přijít o práci, živnostník přišel o práci, aniž by si to zavinil, a dostane jednorázově 25 000 Kč.

Zatímco zaměstnanec bude platit ze svých měsíčních příjmů svou osobní spotřebu, nájem, potraviny, energie, živnostníkovi nebude obdržená částka stačit ani na osobní spotřebu, tedy bydlení, potraviny, energie atd, a na záchranu živnosti nemá ani korunu a už teď se dostal do dluhů. To nemůžeme označit jinak než jako úmyslnou diskriminaci živnostníků. A u firem je to stejné, ne-li horší.

Mnohým se nelíbí podmínka, podle které musí podnikatel vykázat v období od ledna do března meziroční pokles hrubých tržeb alespoň o deset procent, aby měl na peníze nárok. Poukazují na to, že jejich tržby za první dva měsíce roku 2020 byly dobré a že jsou tak vlastně trestáni za dobrou práci. Souhlasíte?

Podnikatelské odbory prostudovaly a vyhodnotily podmínky, za kterých "mohou" živnostníci obdržet jednorázovou podporu 25 000 Kč a tvrdíme, že úmyslem vlády bylo udělat se hezkou a vyhlásit s parádou podporu živnostníků. Současně vláda potichu stanovila takové podmínky, aby na podporu dosáhlo co nejméně živnostníků. Vládě jsou lhostejné osudy českých občanů, pro vládu je důležitý jen politický marketing.

Ozvali se i ti, kteří začali podnikat až v posledních týdnech či měsících. Obávají se, že na ně se podle všeho finanční pomoc nevztahuje. Je to tak, nebo mají zbytečné obavy?

Mají pravdu. I tito lidé spadli do kategorie těch, kterým vláda nechce dát peníze. Nechce se o ně postarat, i když jsou v nouzi.

V diskusi pod již zmíněným facebookovým příspěvkem mnozí z vašich členů mluví o tom, že právě oni kvůli takto nastaveným podmínkám nic nedostanou. Burcují proto ostatní k protestům či hromadnému přihlašování na Úřad práce. Co byste těmto zklamaným živnostníkům doporučil vy?

Podnikatelské odbory zvažují, jaká opatření a kroky vůči vládě přijmeme. Zatím vyzýváme naše členy i podnikatelskou veřejnost, aby si nenechávali svoje rozhořčení pro sebe a aby posílali dopisy ministrům, poslancům za ANO, ČSSD a KSČM a aby psali i médiím. Pokud napíše ministru Havlíčkovi tisíc lidí, možná si začne uvědomovat, jak zrazuje zájmy malých a středních podnikatelů a živnostníků.

Dokážete odhadnout, kolik OSVČ kvůli takto nastaveným podmínkám nemá na peníze od státu nárok?

Číslo nemáme, ale podle nás v tomto zapracovala vláda "výborně". Podmínky stanovila tak, že na podporu dosáhne jen velmi málo lidí a vláda vydá velmi málo peněz.