Rozklad státu? Babišova vláda penězi pro důchodce nic nového nenavrhla, skrývá jen selhání

Příspěvek ve výši 5000 až 6000 korun pro seniory až dnes začal dostávat reálnou podobu. Zatímco v sobotu šlo ještě o plácnutí do větru, které sice mnohým zvedlo mandle, ale z zásadě mu chybělo podrobnější vysvětlení, nyní se ukazuje, o co by vlastně mohlo jít.

Zákonná valorizace pro seniory na příští rok činí v průměru zhruba 800 korun. Vláda už několik týdnů spekuluje o navýšení nad rámec, což by nebylo poprvé, zatím ale nebylo jasné, kolik by taková částka mohla činit.

Hovořilo se o třech až čtyřech stovkách, Babiš ale na počátku srpna připustil dohromady s valorizací navýšená zhruba o tisícovku. Už v té době bylo jasné, že Česko se řítí do rekordního rozpočtového deficitu. Neuplynul však ani měsíc a premiér otočil o 180 stupňů.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová v pondělí předloží návrh na jednorázový bonus pro důchodce 6000 korun, což Babiš bezostyšně podporuje. Co by ne, volby se blíží a senioři jsou podle něj zřejmě nejjednodušší cílová skupina, na kterou cílit.

Podle původního návrhu se příspěvku měli důchodci dočkat ještě letos, případně příští rok. Nyní se ale ukazuje, o co skutečně jde. Maláčová totiž v Otázkách Václava Moravce v České televizi připustila, že by důchodci nemuseli dostat jednorázový bonus, měsíčně 500 korun navíc k valorizaci.

Sice jde v zásadě o stejnou částku, rozdělení do 12 měsíců ale mediálně nevypadá tak dobře. I když nejde v zásadě o nic jiného, než o čem se hovořilo už před několika týdny. Vláda tak pouze potřebovala rozčísnout vody a zlepšit svůj mediální obraz poté, co se v posledních měsících ukázalo, že její schopnost komunikovat s občany je doslova tragická.

Jenže...

Ukazuje se to nadále. Až by se chtělo říct, že pravá ruka neví, co dělá levá, což se sice děje leckde, ale v souvislosti se zdravím a duševní příčetností občanů by to mělo být neodpustitelné. Ve skutečnosti ale vše napovídá tomu, že se Babišovi lidé a potažmo i Babiš sám obává jakéhokoliv konfliktu s občany.

Jeden den totiž ministerstvo zdravotnictví oznámí návrat roušek, a den na to se lidé začnou bouřit. To se samozřejmě Babišovi nehodí, a tak se hned další den se do věci vloží jako "hrdinný zachránce".

Potopí sice svého obětního beránka Adama Vojtěcha, ale vyhoví aspoň části obyvatel. Vypadá spasitelsky, a to, že podle slov ministra zdravotnictví Babiš o chystaném nařízení o rouškách dopředu věděl, protože na jednání byl, už je jen "drobnost".

I ta ale poukazuje na to, že vláda v komunikaci selhává. Nikdo nechce shazovat svého ministra, protože už dlouho sílí hlasy po jeho odvolání. A tak se vymyslela výmluva s tím, že došlo k přehodnocení na základě změny situace.

Ta se ukázala hned den na to, co vláda oznámila zmírnění původních opatření. V Česku přibylo rekordních více než 500 nakažených za den. Covid-19 mají Babišovi lidé stejně tak dobře pod kontrolou, jako svou vnější komunikaci.

Ostatně tento víkend to opět ukázal. Jednorázový příspěvek pro seniory byl totiž pojmenován jako "rouškovné" a měl by kompenzovat útrapy seniorů během koronakrize. Při vší úctě k seniorům, šlo o jednu z mála skupin lidí, jejichž příjmů se vládní nařízení prakticky nedotkla.

Ano, i lékaři dostali bonus, ale za to, že nasazovali své životy a riskovali zdraví. Senioři by měli dostat příspěvek za to, že museli sedět doma a chránit se? Jistě, psychicky to pro ně nebylo nic moc, omezení kontaktů je nepříjemné pro každého. Ale dělali to především pro své zdraví.

Tohle však vláda lidem zapomněla říct. A neříká jim to dodnes. Proto se stává terčem kritiky, protože doteď nebyla schopna pořádně vysvětlit, proč dělá to co dělá. Nebylo by tedy lepší vysvětlit veřejnosti, proč je dobré roušky nosit a dbát na své zdraví, a ne namísto toho slíbit někomu tisíce korun navíc?

Bylo, ale mediálně by to před volbami nevypadalo tak dobře. Tak či tak by senioři měli dostat své zasloužené peníze, o tom asi nikdo nepochybuje. Babišova vláda by si je ale neměla brát jako rukojmí.