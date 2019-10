"Konkrétně takové opatření nebylo předmětem jednání prezidentů zemí V4. Dozvěděla jsem se o něm pouze z novinových článků, nebudu se k tomu tedy tím pádem více vyjadřovat," řekla Čaputová.

"Stanovisko ministerstva zahraničních věcí Slovenské republiky není podpůrné vůči tomuto opatření a upozorňuje na to, že takovým opatřením bychom mohli spíše vyvolat konflikt," dodala.

Babiš po jednání s Erdoganem při návštěvě Spojených států na twitteru uvedl, že tureckému prezidentovi potvrdil, že státy V4 podporují výstavbu zóny v severní Sýrii. "Turecko do ní chce přemístit až dva miliony běženců. Postavit domy, školy," napsal český premiér. Babiš turecký záměr v Sýrii ocenil i dříve.

Podruhé ve dvou dnech jsem se viděl s tureckým prezidentem @RTErdogan a potvrdil mu, že země V4 podporují výstavbu bezpečnostní zóny v severní Sýrii. Turecko do ní chce přemístit až 2 miliony běženců. Postavit domy, školy. Erdogan se kvůli tomu v NY potká i s prezidentem Trumpem. pic.twitter.com/C8f8FeSdon — Andrej Babiš (@AndrejBabis) September 25, 2019

Erdoganův projekt by podle Babiše mohl být systémovým řešením na rozdíl od peněz, které Ankaře přislíbila Evropská unie za to, že se o běžence postará. Babiš dříve také řekl, že chce, aby se o plánu jednalo a aby se do něj zapojily i Spojené státy s Ruskem.

Do Turecka se podle listu The Guardian uchýlilo před boji na 3,6 milionu Syřanů. Erdogan nedávno pohrozil, že pokud Evropská unie a další velmoci budou s vybudováním bezpečnostní zóny otálet, bude nucen běžence vpustit do Evropy.