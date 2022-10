Rozpočet je podle Schillerové plný kontroverzí, schodek neodpovídá realitě

"Koalice zcela zapomněla na konsolidaci veřejných financí," prohlásila Schillerová. Premiér Petr Fiala (ODS) před jejím vystoupením poslance ujišťoval o tom, že vláda cíl konsolidace veřejných financí nevzdala. Plány ale podle něho musela odložit kvůli důsledkům ruské vojenské invaze na Ukrajinu. "Pokud se ale ekonomická rozpočtová situace v průběhu příštího jara bude vyvíjet alespoň trochu uspokojivě, přijdeme s akčním plánem, jak růst výdajů našeho státu razantně a zcela systematicky krotit," řekl ministerský předseda.

Na příjmové straně podle Schillerové pomáhá kabinetu inflace, kterou vláda podle ní "nechala utrhnout ze řetězu". Bývalá ministryně financí také upozornila na to, že očekávané příjmy celkem za 150 miliard korun nejsou kryty platnou legislativou. "Je to v rozporu s běžným procesem přípravy návrhu státního rozpočtu," míní Schillerová. K těmto penězům patří i předpokládaných 85 miliard korun z daně z mimořádných zisků. Předsedkyně frakce ANO v této souvislosti poukazovala na to, že koalice se zatím nedokázala shodnout na konečných parametrech této daně, mluvila o "chaosu a parodii v přímém přenosu". V případě výdajů se Schillerová pozastavila nad snížením podílu peněz na výzkum, vývoj a inovace.

Předložený návrh rozpočtu by si podle ní zasloužil vrácení kabinetu k přepracování. Schillerová ale uvedla, že takový požadavek ve Sněmovně nepředloží, protože vzhledem ke koaliční většině by byl jen politickým gestem.

"V celé řadě položek barvíme trávu nazeleno," komentoval návrh rozpočtu místopředseda Sněmovny za ANO Karel Havlíček. Ve výdajích podle něj vláda používá triky. Schodek podle něj měla vláda přiznat vyšší a upravit ho až po schválení příslušných zákonů.

Sněmovna dnes rozhoduje v prvním čtením o jeho základních parametrech rozpočtu, tedy zejména o výši příjmů, výdajů a schodku. Pokud dolní komora hlavní ukazatele schválí, poslanci následně mohou navrhovat už jen přesuny peněz uvnitř rozpočtu. Jeho příjmy mají činit podle vládního návrhu 1,93 bilionu korun a výdaje 2,22 bilionu korun. Schodek má být nižší než letos o 80 miliard korun.