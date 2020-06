Rozpočet se schodkem 500 miliard je před schválením. Poslanci navrhli změny za 165 miliard

Nad všemi pozměňovacími návrhy se ještě v pátek sejde rozpočtový výbor, aby k nim vydal své doporučení. Rozpočtový výbor už dříve podpořil návrh premiéra Andreje Babiše (ANO), který snižuje vládní rozpočtovou rezervu o 100 miliard korun a peníze přesouvá přímo do vybraných kapitol. "Prostředky ve výši 100,5 miliardy korun jsou navrženy přímo na konkrétní účely pro rozpočtové kapitoly, čímž se zajistí pokračování opatření přijatých vládou a Parlamentem v boji proti pandemii koronaviru a podpoří se zejména investice," popsala Babišův návrh ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Vláda už kvůli ekonomickým dopadům epidemie koronaviru musela schodek zvyšovat. Původně měl být 40 miliard, posléze ho Sněmovna zvýšila na 200 miliard a poté na 300 miliard. Nejvyšší deficit měl dosud rozpočet za rok 2009 kvůli dopadům světové hospodářské krize, a to přes 192 miliard korun.

Celkové příjmy rozpočtu mají nově být 1364,8 miliardy korun a celkové výdaje 1864,8 miliardy korun. Proti původně schválenému rozpočtu se příjmy snižují o 213,3 miliardy korun a výdaje se zvyšují o 247 miliard korun.

Někteří poslanci navrhli pouze snížení výdajů. Například Mikuláš Ferjenčík (Piráti) chce snížit vládní rozpočtovou rezervu a tím i výdaje rozpočtu variantně o 11, 16 nebo 25 miliard. Poslanec SPD Jan Hrnčíř navrhuje snížení výdajů mimo jiné o 20 miliard korun tím, že sníží odvody do EU. O snížení rezervy a výdajů ale nyní Schillerová neuvažuje, řekla novinářům.

Předseda klubu lidovců Jan Bartošek navrhuje například připojit k novele státního rozpočtu i novelu zákona o státní sociální podpoře. V ní navrhuje vyplatit jednorázový mimořádný příspěvek na dítě 5000 korun. Celkem by si to podle něj vyžádalo 11 miliard korun z rozpočtu.

"My se trochu míjíme v návrzích, protože to, co navrhuje KDU-ČSL, je v podstatě plošný příspěvek. Nemyslím si, že to je to správné, plošně dát jednorázový příspěvek. My chceme třeba jít cestou zvýšení rodinných přídavků, protože tam je to zacíleno přesně pro potřebné rodiny," řekla Schillerová novinářům.

Předseda SPD Tomio Okamura označil zadlužení za astronomické, Jan Skopeček (ODS) varoval, že schodek povede k enormnímu růstu zadlužení. "Prodlužením se z krize nedostaneme," dodal.

Slevy na beztak státem dotované jízdné, neobsazená tabulková místa na ministerstvech, všemožné dotace nejen Agrofertu, provozní výdaje státu. To jsou tipy pro @alenaschillerov, kde ušetřit. Hnutí ANO je ale budoucnost ukradená, nechá si 500mld. deficit zaplatit dnešními dětmi. — Jan Skopeček (@Jan_Skopecek) June 30, 2020

Rozpaky nad schodkem vyjádřil i poslanec vládní ČSSD a bývalý předseda sněmovního rozpočtového výboru Václav Votava. "Zvedat ruku pro obrovský deficit 500 miliard korun nebudu opravdu snadno, nebude to s lehkým srdcem," řekl. "Navrhovaný schodek rozpočtu pokládám za správný pro tuto situaci," řekla naopak jeho stranická kolegyně a bývalá ministryně školství Kateřina Valachová.