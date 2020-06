Lipovská řeší první problém ve funkci. S Ovčáčkem jela hradní limuzínou

Serveru Aktuálně.cz, kterému se s Lipovskou už podařilo spojit, radní vysvětlila, že chtěla pouze prezidentovi a jeho mluvčímu předat svou novou knihu. Celou událost zaznamenal politolog a analytik České televize Kamil Švec, který jí vyfotografoval kolem půl šesté hodiny odpoledne na třetím nádvoří Pražského hradu. Spolu s Ovčáčkem nasedla do hradní limuzíny, jíž pak spolu odjeli.

Předání nové publikace posléze potvrdil i sám mluvčí prezidenta Zemana."Vzhledem k tomu, že jsem právě v ten čas plánovaně odjížděl z kanceláře, nabídl jsem, že mi může publikaci předat po cestě vozem. Při této příležitosti jsem předal paní Lipovské dárek - papírový skládací Mariánský sloup," řekl Ovčáček.

Nová členka Rady ČT už také sama uvedla, že se využitím limuzíny, která je hrazená ze státního rozpočtu, dopustila hrubé chyby. "Využila jsem služeb automobilu organizace placené daňovými poplatníky ze státního rozpočtu. Ta chyba mě mrzí o to více, že jsem si jako členka Rady České televize měla uvědomit střet zájmů, do kterého jsem se v ten moment dostala, a do automobilu, který je financován ze státního rozpočtu, nikoli soukromý, vůbec nenastoupit," napsala na Facebook s tím, že už řeší způsob, jakým svou cestu uhradit.

Lipovská však odmítla připustit, že by bylo chybné se setkat s Ovčáčkem. Argumentovala, že žijeme-li ve svobodné a demokratické společnosti, pak máme všichni právo stýkat se s kýmkoli nás napadne. "Budu v tom pokračovat," dodala.

Jaký byl přesný cíl cesty? Plánované setkání

Lipovská podle informací Aktuálně.cz byla s Zemanovým mluvčím viděná už vícekrát. Reportérům pořadu 168 hodin se podařilo oba zastihnout po její nominaci a před jejím následným zvolením. Reportérka se pak následně pokusila Ovčáčka vyzpovídat. Ten na ní ale reagoval velmi ostře, zatímco Lipovská dělala jakoby nic.

Důvodem, proč to tehdy vyvolalo takovou pozornost, je fakt, že prezident Zeman patří společně s Lipovskou mezi velké kritiky České televize. Nová členka vedení ČT se nechala slyšet, že její setkání s Ovčáčkem byla pouze schůzka soukromého charakteru, nikoliv reálná snaha získat podporu své kandidatury u hlavy státu.

Kam přesně se Lipovská s Ovčáčkem vydala, se redakci Aktuálně.cz zjistit nepodařilo, protože jim mluvčí na jejich dotaz odpověděl jenom velmi stručně, že se jednalo o "plánované setkání". Někdejší šéf hradního protokolu Jindřicha Forejta, jakož i bývalý mluvčí prezidenta Václava Havla Ladislav Špaček nepovažují za neobvyklé, že prezidentův mluvčí využívá hradní limuzínu s řidičem.

"Několik nejvyšších úředníků a nejbližších spolupracovníků prezidenta má nárok na využití vozů, které jsou primárně určeny pro reprezentativní účely. Zahraniční návštěvy tu ale nejsou každodenně. Limuzíny nemohou stát měsíce v garážích a čekat, až někdo přijede, a proto jsou využívány několika nejvyššími úředníky Kanceláře prezidenta republiky. Ti je mohu využívat ke služebním účelům. Samozřejmě s nimi ale nemohou jet na chalupu," vysvětloval Špaček.