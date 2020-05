99 % lidí má lehký průběh. U Jílkové se řešil koronavirus a bojkotovali roušky

Na tyto ožehavé otázky se snažili odpovědět Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví a vedoucí projektu Chytrá karanténa, Olga Richterová, poslankyně Pirátské strany, Zdeněk Hostomský, ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, Karel Drbal, imunolog Katedry buněčné biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Tomáš Alexandr Pásek, bankovní úředník z Prahy a Vlastimil Sehnal, podnikatel z Brna.

Moderátorka Jílková vyzvala podnikatele Sehnala, aby informoval odborníky, proč mu přijdou současné obavy z epidemie přehnané. Bylo jí odpovězeno, že vláda nařídila roušky (tu měl pod nosem, čímž nesplnil požadavek zakrytí ústní dutiny a dýchacích cest), pomalu zakázala lidem se stýkat, a že se lidé častokrát bojí sami sebe, a to i v rámci rodin. Tohle přeci není normální! Prymula ale oponoval, že situace už je jiná, a že lidé se vyjma masových akcí už vídat mohou. Pokud jde o roušky, tak ty se zruší ve venkovním prostoru. Ve vnitřním zůstanou, jelikož celá řada studií prokázala jejich oprávněnost, jelikož zabraňují vydechování aerosolu. Když je mají všichni, pak jsou chráněni. Po stabilizaci situace se zruší úplně.

"No, ale já už se skoro cítím jako muslimka!," zareagovala na to Jílková a opět stočila diskuzi k obavám veřejnosti. Sehnalovi například nikdo nepřijde na oslavu a na benzínce před ním utíkají. Prostě není normální, aby se zpřetrhaly rodinné vazby, a aby nebyly povoleny návštěvy v domovech důchodců (ty v dohledné době budou za přísných podmínek umožněny). Měli bychom zase žít normálně. Za pravdu mu dal i Hostomský, rovněž i on sem tam neměl zakryté dýchací cesty. V Sehnalovi nicméně našel spojence. Dále je toho názoru, že strach a zpřetrhání sociálních struktur může mít vážné dopady na imunitní systém.

Vir musíme přijmout do populace!

Pásek ale oponoval, že veškerá restriktivní opatření, včetně povinného nošení roušek, přispěla nízkému počtu úmrtí. Imunolog Drbal mu na to odpověděl, že největším kamenem úrazu je neznámý virus transportovaný z opačné strany Zeměkoule. To ostatně vytváří pandemii. Dále mluvil o Itálii a různých opatřeních ve dvou ohniscích nákazy, z nichž se pak šířila do celé Evropy. Benátsko zareagovalo pohotově, začalo testovat a izolovat infikované, a proto na to bylo výrazně lépe než Lombardie, která to podcenila. Ta ostatně má více obětí než celý zbytek Itálie. Jediný způsob, jak se s virem vypořádat, je přijmout ho do populace. Ani snahy ostrovních států jako je Taiwan nebo Nový Zéland o eliminaci se nesetkají s úspěchem. Stále se bude vracet.

Náměstek Prymula s Drbalem úplně nesouhlasil, jelikož koronavirus pořád považuje za neznámý a divně se chovající. Každopádně bychom se měli přestat bát a být více racionální. To, co se stalo v první vlně, tak celý svět nasadil velmi restriktivní opatření, aby se epidemie zastavila, což bylo dobře. V té době jsme se skutečně potýkali s něčím novým. "Momentálně startujeme normální život, ale stále některá opatření dodržovat budeme. Rouška nás podle mého nezabije. Žádná plošná opatření už zavádět nebudeme. Stačí, když budeme vychytávat ty rizikové jedince, kteří jsou infekční, " ubezpečil Prymula Páska.

Jílková proto apelovala na občany, aby se přestali zbytečně bát, a že rizikové skupiny jsou pouze lidé například s těžkou obezitou, kardiovaskulární problémy, chronické zánětlivé choroby atd., přičemž musí být jejich souběh. I 105letá babička se z koronaviru vyléčila. Páska tím uklidnil. Sehnal na to reagoval konstatováním, že se lidé kvůli nedostatečné informovanosti bojí. Pirátka Richterová vysvětlila, že projekt chytré karantény je především o trasování, a že už v březnu Piráti upozorňovali na rizikovost některých profesí, zejména horníků. Dnes máme lokální ohnisko v dolech OKD na Karvinsku. Žádná opatření, včetně zkrácení směn, nebyla přijatá, a nákaza se šíří do škol.

Desítky tisíce testů denně! Kapacity na to jsou

"Kde se vyskytne ohnisko, tak do tří dnů v podstatě by měla být provedená tato opatření, a to se týkalo především Chebu, Domažlic a dalších lokalit. Teď se to týká domovů, kde bydlí cizinci dělníci," řekl Prymula. Drbal řekl, že teď bychom měli masově testovat, tzn. desítky tisíc testů denně. V USA se počítá i s miliony. Sarközi z Pedagogické komory si postěžoval na některá podle něj zbytečná opatření ve školství. Například MŠ byly po celou dobu karantén neomezeně otevřené, ale ZŠ se teď otevřely v takovém podivném režimu připomínajícím bojovku. "Jakou logiku má, když šestileté dítě může být ve 28členné skupině v mateřince bez roušky, kterou nemusí mít ani učitelka, zatímco jeho vrstevník na základce musí nosit roušku na chodbě, na toaletě a být jenom v 15členném kolektivu?," ptal se.

Bylo mu odpovězeno, že se vycházelo se zkušeností v jiných zemí. Sarközi ale vůbec nerozumí těm omezením ve škole, když se děti z různých škol a skupin po vyučování scházejí na kroužkách nebo v nákupních centrech. "Nemá to hlavu, ani patu! Kdo to vymyslel?," zeptal se. Richterová si postěžovala na to, že se ještě pořád nevyřešily speciální školy. Jílková konstatovala, že už se o tom hovořilo s ministrem Plagou, který to slíbil zajistit, ale skutek utek. Nevidomé a autistické děti jsou přitom kolikrát izolované a pláčou doma. Prymula řekl, že toto spadá do kompetence resortu školství. "Hm, tak ministr to tady slíbil! Udělejte si obrázek sám," vyzvala Sarköziho Jílková.

Posléze se mluvilo o tom, že se někteří skutečně bojí. Hostomský by viděl řešení ve švédském modelu. Prostě, kdo má strach, ať nechodí do školy, restaurace, či na operu. "Proč to přikázat plošně?! Někteří lidé nikdy nesednou na letadlo, zatímco jiní normálně létají! Proč zakazovat?!," ptal se. Jílková opět zdůrazňovala, že pro 99 % lidí není koronavir nic vážného. Zdravotní sestra v domácí péči z publika si po získání mikrofonu postěžovala, že se jí jako asmatičce, co musí nosit 8 hodin denně roušku, špatně pracuje. Má pocit na omdlení. Pásek by byl pro roušky jenom ve vnitřních prostorách.

"Osvědčený" švédský model?

Prymula řekl, že už se to uvolní od pondělí 25. května, a že i některým ohrožením skupinám se v tomhle vyjde vstříc. Hostomský opět žádal, aby se lidem dopřála větší svoboda v rozhodování, zda se bojí, či nikoliv. Vyjádřil obavy, že si lidé přestanou vážit vlády. Připustil i rozdíly průběhu nemoci Covid-19 v různých národech, včetně nedostatku vitamínu D. Teorie jsou různé. Někteří experti jsou toho názoru, že muži jsou více náchylní, nebo že vakcína proti tuberkulóze je prevencí proti koronaviru. Slováci jsou na tom lépe než Češi, protože tolik nejezdí na hory, jelikož mají Tatry.

Lékárník z publika si postěžoval na vládní postup, včetně pozdního vysvětlení účelu roušky a respirátoru. Například papírové jsou jednorázové a měly by se vyhazovat. O nákupní době pro seniory nemluvě! Málem si sundal roušku. "To nedělejte!," zarazila ho Jílková. Vyzval pak k větší informovanosti a méně populismu. V Rakousku tím prošli docela v klidu. Rovněž nechápal, proč se zaváděla dvojí ochrana pro kadeřnice, když pokladním zaměstnavatelé ani nemuseli zajišťovat roušku.

V závěru diskuze se ještě Vaněk z publika zeptal Prymuly, zda se zdravotnictví připravuje na druhou vlnu, a řekl, že strach je horší než nějaký koronavirus. Podělil se svým příběhem, kdy se vrátil z Londýna, a nepustili ho za babičkou do domova důchodců. "Není horší než koronavirus strach a v jeho důsledku oslabená imunita? Bojím se, že mě babička po dvou a půl měsících ani nepozná," tázal se. Prymula mluvil o tom, že se do několika zařízení pro seniory dostal koronavirus. Jílková oznámila konec diskuze a téma příštího týdne, jímž bude zdražování potravin.