Ovčáček vystoupil u Jílkové. Diskuze o Zemanovi se pořádně zvrtla

O počínání českého prezidenta Miloše Zemana diskutovali Vít Rakušan, poslanec a předseda STAN, Stanislav Grospič, místopředseda KSČM, Michal Šmarda, místopředseda ČSSD, Jiří Ovčáček, ředitel tiskového odboru Kanceláře prezidenta ČR, Zbyněk Ziggy Horváth, básník a občanský aktivista ze Zlína a Lubomír Nečas, bývalý osobní lékař prezidenta Zemana a předseda SPOZ.

Moderátorka Jílková začala otázkou na Horvátha. Zeptala se ho, proč prezidenta Zemana podezírá z porušování zákonů. "Ochraňovat svobody se jezdí učit do Číny, anebo do Ruska. Soustavně překračuje hranice ústavy," odpověděl Horváth. "Prezident republiky nic nepřekračuje, protože dodržuje to, co je v ústavě," řekl Ovčáček. Bylo vyjádřeno také rozhořčení nad Zemanovým postojem ke Kosovu. Horváthovi se nelíbí, že zpochybňuje jeho autonomii, jelikož zahraniční politika spadá do kompetence vlády.

Ovčáček to obhajoval tím, že prezident prezentuje zemi navenek, a že má právo se vyjadřovat k zahraničně-politickým otázkám. Rovněž uvedl, že se Zeman zúčastňuje pravidelných schůzek s členy vlády. Pak ale vyjádřil údiv nad tím, proč by se Zeman měl ptát, co smí, a nesmí říkat. "Je přeci demokracie," dopověděl Ovčáček. Rakušan si však stál za tím, že by se takové věci měly koordinovat. Ovčáček však oponoval, že se jedná o Zemanovo dlouhodobé stanovisko.

Zeman natahoval lhůty a Babiš změnil názor

Rakušan se rozhodl odvést debatu ke Šmardovi. "Prezident je pojistkou, aby se členem vlády nestal někdo, kdo je trestně stíhaný, případně nezpůsobilý. Ale byl takovým člověkem pan Šmarda?!," zeptal se Rakušan. Šmarda se rozhodl uvést věci na pravou míru. "Pan prezident natahoval lhůty. Využil časového prostoru pro to, aby se skutečně octl na samé hraně té ústavy. Odvolal ministra Staňka a premiér Babiš to nevydržel a rozhodl se změnit původní názor," dovysvětlil Šmarda.

Šmardovi už tehdy nepřišlo správné, aby Zeman takto přebíral vládní kompetence. Babiš to nicméně vyřešil tím, že stáhl Šmardovu nominaci. Grospič se pozastavil nad tím, proč se řeší překračování ústavy, když se celá věc vyřešila v plném souladu s jejím zněním. Šmarda trval na tom, že Zeman dlouhodobě balancuje na hraně ústavy, a že nakonec "ovlivnil" Babiše. "Prezident jmenuje. Není to jeho pravomoc, nýbrž povinnost. Je to i stanovisko předsedy Ústavního soudu ČR," dala mu za pravdu Jílková.

"Nechápu, proč si odpůrci pana prezidenta nepřečtou ústavu. Ta totiž žádné termíny neurčuje," nesouhlasil Nečas. Následovaly dohady o tom, jak to skutečně je. "Myslíte, že Rychetský ústavu nečetl?," divila se Jílková. Posléze se do diskuze dostaly Zemanovy dřívější výroky, že prezidentské personální veto je v rozporu s ústavou. To samé uvedl ve svém bestselleru "Jak jsem se mýlil v politice". "Tehdy nebyl prezident, ale premiér. Každý si brání to svoje," reagoval Ovčáček.

Přímá volba neposílila pravomoci prezidenta

Šmarda k tomu řekl, že by v českém ústavním systému měl o členech vlády rozhodovat premiér, nikoliv prezident. "Nevytváříme systém pro prezidenta Zemana, ani pro premiéra Babiše. Naopak my vytváříme systém na roky dopředu," oponoval Šmarda. Grospič trval na tom, že by prezident neměl být automatem na podpisy. "Ústava je základní zákon. Předpokládá se, že každý prezident, anebo ústavní činitel, se bude chovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí," mluvil občan z publika. Zároveň dovysvětlil, že ani s přímou volbou se prezidentské pravomoci neposílily.

Nečas oponoval, že se ale změnil prezidentský mandát. "Prezident se nyní zodpovídá se voličům," vysvětlil Nečas. Horváth se ale zlobil, že Zeman vyhrál na základě lživé kampaně. "Z profesora Drahoše dělal vítače migrantů. Přitom je pan prezident Zeman tím, kdo sem chce pustit vyznavače islámu!," hněval se Horváth. Ovčáček a protistrana se nestačili divit. Horváth svůj argument opřel o podlézání Rusům, kde je početná muslimská komunita. "Urážíte voliče!," naštval se Ovčáček. Pán z publika vyjádřil rozhořčení nad způsobem, jakým vedou své kampaně politické strany.

Babiš v roce 2021 vyhraje! STAN prohraje

Grospič přiznal, že přímá volba prezidenta skutečně rozděluje společnost. Zároveň také zmínil, že bývalý prezident Havel také mluvil do složení vlády. Rakušan řekl, že v pozici starosty Zemana přivítal ve městě se všemi poctami. Nelíbí se mu ale, že pohřbívá sociální demokracii, kterou sám dříve obhajoval. "Nerozumím tomu, co dělá v závěru své politické kariéry," dopověděl Rakušan. Horváth se pohoršil nad tím, že Zeman pověřil sestavením vlády trestně stíhaného premiéra, a že toleroval dlouhodobou vládu v demisi.

"Máme silnou vládu a premiéra. Má predikce je, že příští volby STAN nevyhraje, a že Babiš vyhraje volby v roce 2021," vložil se do toho Ovčáček. Občan z publika interpretoval články ústavy o sestavování vlády tak, že by se mělo jednat o dohodu mezi prezidentem a premiérem. Jílková mu skákala do řeči a vysvětlovala, že řada ústavních právníků, včetně samotného Zemana, když byl ještě ve funkci premiéra, má na to jiný názor.

Zbavit Zemana funkce by vedlo k občanské válce

Šmarda trval na tom, že se musí takříkajíc plánovat, a že bychom se měli přestat dohadovat o tom, kdo co komu udělal. Zbavit Zemana mandátu by nebylo moudré, protože by to vedlo k občanské válce. "Podívejte, jak tady po sobě lidé křičí," dořekl Šmarda. V tom se s Rakušanem neshodl. Tomu se například nelíbí Zemanův slib, že pokud nejvyšší státní zástupce změní názor na trestní stíhání Andreje Babiše, tak využije své pravomoci abolice. V předvolebních projevech toto zpochybňoval.

"Nezdá se vám, pane kolego, podivné, že ve chvíli, kdy to oznámil státní zástupce, potvrdil městský státní zástupce, tak už mezitím se vyjadřovala Unie státních zástupců, zpochybňovali to předsedové politických stran. A v tento moment, kdy předseda TOP 09, řekl přímo, že je potřeba, aby nejvyšší státní zástupce zvážil své rozhodnutí. Důvěru v právní stát to silně oslabilo," obhájil Grospič Zemanovo rozhodnutí očistit Babiše.

Vymýšlíte blbosti! Sedm let vedete štvavou kampaň!

Blížil se konec diskuze a Jílková dávala prostor občanům z publika. Mladý muž se pohoršil nad Zemanovými výroky k zahraničně-politickým otázkám. Narážel na výroky o Kosovu. "Není tato kontroverze důvodem, aby ústavní žaloba prošla Poslaneckou sněmovnou," zeptal se. Podle Ovčáčka prezident pouze vyjádřil svůj názor. Jílková ale upozornila, že když takhle mluví například na státní návštěvě, tak to může působit jako by celá ČR neměla ráda Kosovo.

Černohorský, který dostal mikrofon, zase Zemana podpořil, protože se omluvil za humanitární bombardování Jugoslávie. "Sedm let tady vedete štvavou kampaň! Co jste za celou tu dobu udělali?! Vymýšlíte blbosti!," hněval se. Rakušan oponoval, že si Zemana dlouhodobě vážil, ale že mu v poslední době vůbec nerozumí. Pán z publika řekl, že už v 90. letech se potvrdilo, že Zeman představuje bezpečnostní riziko. Následovala silná slovní přestřelka mezi oběma stranami. "Můžeme jít ven, a tam si to vyřídit!," zaznělo. Jílková ukončila debatu a oznámila téma příštího týdne, jímž bude spor o Koněvův památník.