"Ruská ambasáda je pro ČR rizikem." Opozice uvítala vyhoštění dvou diplomatů

Předseda poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek nebo šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová míní, že by se měl počet pracovníků na ruské ambasádě v ČR dále snižovat. Ocenili také práci Bezpečnostní informační služby (BIS). Rusko na rozhodnutí Česka o vyhoštění dvou ruských diplomatů odpoví, řekl to v první ruské reakci podle agentury Ria Novosti poslanec Vladimi Džabarov.

Kauza byla smyšlená a byla důsledkem sporů mezi pracovníky ruského velvyslanectví v Praze, když jeden z nich zaslal českým tajným službám falešné informace. Novinářům to dnes oznámili premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

"Oceňuji perfektní a profesionální práci BIS. Bylo by dobré, kdyby si Rusové vyřizovali svoje vlastní věci doma, a ne na ambasádě v České republice," uvedl Bartošek. "Současně chci ocenit i vládu, že k tomuto kroku přistoupila. Krok vlády je adekvátní reakcí a doufám, že to otevírá možnost snížit zastoupení lidí na ruské ambasádě," doplnil. Nechtěl předvídat, jak zareaguje Rusko. Byl by také rád, kdyby ředitel BIS Michal Koudelka navštívil jednání sněmovního bezpečnostního výboru a seznámil poslance s důvody vyhoštění.

"Jsem rád, že vláda potvrdila, že to byla smyšlená kauza. Nemám žádný dokument o tom, ani ho znát nemohu, že by to byla hra cizích zpravodajských služeb, takže se k tomu nemohu vyjádřit," řekl novinářům předseda KSČM Vojtěch Filip. "V zahraniční politice, v diplomatických vztazích platí princip reciprocity. Uvidíme, jaká bude reakce ruské strany," dodal.

Podle místopředsedy ODS Martina Kupky se potvrzuje, že ruská ambasáda je pro ČR bezpečnostním rizikem. Poslanci podle něj budou chtít vědět, na základě čeho vláda o vyhoštění diplomatů rozhodla. "Vzhledem k tomu, že to v České republice vyvolalo poměrně dramatickou situaci, tak jsem přesvědčený o tom, že vláda měla reagovat silným gestem. Toto za silné gesto pokládám. Teď jsem zvědav na to, jak bude reagovat Rusko, které nikdy nepřizná chybu, a jsem zvědav, jak vyhodnotí tuhle situaci," řekl.

.@makupka: Jednoznačně se potvrzuje, že je ruská ambasáda pro ČR bezpečnostním rizikem. pic.twitter.com/cMQgJ60IyW — Václav Smolka (@SmolkaVa) June 5, 2020

Také podle pirátského poslance Jana Lipavského je česká reakce adekvátní a silná. "Můžeme možná očekávat, že z ruské strany přijde podobná reakce nazpátek, protože oni málokdy uznají chybu," shodl se s Kupkou. Česko-ruské vztahy podle Lipavského prochází krizí, komunikace mezi zeměmi je špatná. "Trochu pozdě, ale přece... . Nějakou dobu už říkám, že by to byl správný krok. Jsem rád, že se česká diplomacie k těmto razantním činům nebojí uchýlit," napsal na twitteru šéf hnutí STAN Vít Rakušan.

Senátor Václav Láska (Senátor 21) na twitteru uvedl, že na úterním jednání senátního bezpečnostního výboru navrhne, aby vyslovil v tomto kroku vládě a premiéru Babišovi podporu.

Ruští diplomaté hráli proti Česku provokativní zpravodajské hry. BIS je usvědčila. Česká vláda vyhostila. Na úterním jednání bezpečnostního výboru Senátu navrhnu, aby výbor v tomto kroku vyslovil české vládě a premiéru Andreji Babišovi podporu. — Václav Láska (@VaclavLaska) June 5, 2020

"Chci vládu ocenit. Vypovězení dvou zaměstnanců ruského velvyslanectví považuji za správný krok a pevně doufám, že to je jen začátek. Vzhledem k velikosti aparátu ruské ambasády bychom měli pokračovat! Ráda bych zároveň poděkovala BIS. Odvádíte skvělou službu, děkuji za to," napsala na twitteru Pekarová Adamová.