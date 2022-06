Fiala chce, aby si EU uvědomila, že Ukrajina nebojuje jen za sebe

Ministerský předseda hovořil mimo jiné o snaze Česka pomáhat Ukrajině v dodávkách zbraní i o počtech uprchlíků, převážně žen a dětí, které Česko přijalo po napadení Ukrajiny Ruskem. Zmínil také dvě české oběti bojů na Ukrajině. Premiér uvedl, že Zelenskyj byl přinucen obléct se do uniformy a přijímat těžká rozhodnutí. "Bojuje a potřebuje pomoci," konstatoval.

Rusko jako agresor podle Fialy ukazuje, že jsou mu cizí hodnoty jako demokracie a právo, a jeho nejmenší ambicí je obnova Sovětského svazu. Pokud se nepodaří agresora zastavit, dalšími oběťmi budou Pobaltí a země střední Evropy, uvedl premiér. "To je přímé nebezpečí pro naše životy a to nemůžeme připustit," konstatoval. Se Zelenským je podle svých slov v pravidelném kontaktu, řeší pomoc s dodávkami zbraní i pomoc uprchlíkům.

Pekarová Adamová: Rusko se dopouští na Ukrajině státního terorismu

Rusko se dopouští na Ukrajině státního terorismu, prohlásila v dnešním úvodním slově před on-line vystoupením ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského před poslanci a senátory předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Zelenského označila za hrdinu.

Konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem je podle Pekarové Adamové bojem mezi svobodou a zvůlí, mezi civilizací a barbarstvím a mezi pravdou a lží. Nejedná se podle ní o běžnou válku.

"Denně slyšíme, čeho se tam agresoři dopouštějí - od zabíjení civilistů a vraždění dětí, ničení nemocnic, škol a další infrastruktury. Záměrné ničení zásob obilí, které hrozí vyvolat hlad v řadě zemí. Vyhánění a násilné přesuny obyvatel. To není nic jiného než projev terorismu," řekla Pekarová Adamová. Soudí, že Zelenskyj patří patří k vůdcům, kteří "svým příkladem vedou národy k vítězství i navzdory pochybovačům".

Předsedkyně Sněmovny také připomněla, že Sněmovna už v první den ruské vojenské invaze na Ukrajinu 24. února tento podle ní barbarský akt odsoudila. Dolní komora tehdy také podpořila územní celistvost a svrchovanost Ukrajiny v mezinárodně uznaných hranicích a vyzvala Rusko, aby vojenskou akci ihned zastavilo a stáhlo své jednotky z ukrajinského území.

Vystrčil: Ukrajina bojuje za celý svobodný svět, potřebuje podporu

Ukrajina podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) bojuje proti ruské agresi za celý civilizovaný a svobodný svět. Je třeba ji podporovat nejen slovy, ale také činy, uvedl dnes Vystrčil před vystoupením ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského před oběma komorami českého parlamentu.

"My si uvědomujeme, že nebojujete jenom za svoji územní celistvost, za svoji svobodu a za svoji nezávislost, ale že bojujete za celý civilizovaný a svobodný svět," prohlásil Vystrčil.

Předseda Senátu slíbil, že Česko bude Ukrajinu nadále podporovat nejen slovy, ale i činy. Jako příklad uvedl humanitární pomoc ukrajinským uprchlíkům a finanční pomoc na nákup zbraní pro Ukrajinu. Poděkoval za ni vládě i českým obyvatelům.

Češi podle Vystrčila s ohledem na nacistickou okupaci po roce 1938 a sovětskou okupaci po roce 1968 velmi dobře rozumí tomu, co lidé na Ukrajině prožívají. Tyto události podle šéfa horní komory umožňují, "abychom měli sílu a motivaci vás silně podporovat, cítit s vámi a být s vámi solidární".

Vystrčil připomenul, že od zahájení ruské invaze na Ukrajinu uplynuly téměř čtyři měsíce. Zmínil také svou návštěvu v Kyjevě a okolí. "My víme, jak to u vás vypadá, máme očité informace," uvedl. Podle předsedy Senátu je třeba odvahu Ukrajinců velmi ocenit nejen slovy, ale také činy. Senát po vystoupení Zelenského chystá usnesení, v němž by mimo jiné apeloval na členské státy EU, aby na nadcházejícím summitu vyhověli žádosti Ukrajiny a uznaly ji za kandidátskou zemi EU.