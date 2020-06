Rusko vyhostilo dva české diplomaty, MZV pokládá problém za vyřešený

"Ruská strana informovala velvyslance ČR v Rusku Vítězslava Pivoňku o recipročním kroku, tedy o prohlášení dvou lidí za nežádoucí osoby. Mají teď čas na to opustit území Ruska. Jde o očekávanou a symetrickou reakci na naše kroky z 5. června. Problém, který nevznikl na české straně, tak považujeme za vyřešený," uvedla Štíchová. Pivoňka ruským médiím řekl, že čeští diplomaté by z Ruska měli odjet do 17. června. V diplomacii je obvyklé, že po prohlášení diplomata za persona non grata je lhůta pro opuštění země 48 hodin.

Z pohledu mezinárodních zvyklostí je to očekávaný krok, ale je třeba znovu říci, že zatímco pro vypovězení ruských diplomatů z ČR byl jasný důvod. Pro vypovězení českých diplomatů z Ruska žádný důvod není. pic.twitter.com/51ZiwanBU5 — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) June 15, 2020

Česko 5. června vypovědělo dva ruské diplomaty v reakci na kauzu údajné hrozby pražským komunálním politikům jedem ricin dovezeným z Ruska. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) se Praha k tomuto kroku uchýlila poté, co zpravodajské služby zjistily, že kauza byla důsledkem vyřizování sporů mezi dvěma pracovníky ruské ambasády v Praze. Hrozba byla podle premiéra smyšlená.

Koncem dubna unikla informace českých tajných služeb do týdeníku Respekt, který napsal, že do Česka přijel do Prahy ruský diplomat s ricinem. Ve stejné době dostali policejní ochranu pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti), starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) a starosta Řeporyj Pavel Novotný (ODS). Všichni tři čelili z ruské strany kritice kvůli svým krokům.

Babiš s odvoláním na vyšetřování Bezpečnostní informační služby (BIS) uvedl, že případ byl výsledkem sporu dvou pracovníků ruské ambasády, když jeden z nich anonymně poslal českým bezpečnostním složkám smyšlenou informaci o údajné hrozbě. Babiš řekl, že důsledkem udání bylo plýtvání prostředky českých bezpečnostních složek a že Česko nemůže tolerovat podobnou činnost na svém území. Praha proto vyhostila šéfa ruského kulturního střediska v Praze Andreje Končakova, který podle médií byl údajným mužem s ricinem, a jeho zástupce Igora Rybakova.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) uvedl, že se Česko snažilo aféru řešit diskrétně. Vzhledem k neochotě ruské strany ke spolupráci ale nezbylo než se uchýlit k výjimečnému diplomatickému prostředku, jako je vyhoštění diplomatů. Petříček už při oznámení tohoto kroku řekl, že Česko očekává reciproční krok Moskvy.