Ruští diplomaté z konzulátů musí z ČR do 12. března. Jindrák byl ohledně Ruska naivní

Vláda se rozhodla odvolat souhlas s provozem obou ruských konzulátů v souvislosti s ruskou agresí proti Ukrajině. Své rozhodnutí oznámila minulý týden ve čtvrtek. Rozhodnutí bylo odesláno tento pátek, uvedl Lipavský.

Česko předminulý týden pozastavilo provoz českých generálních konzulátů v Petrohradě a Jekatěrinburgu. České velvyslance v Rusku a Bělorusku povolalo na konzultace.

Ministr zahraničí Lipavský dnes potvrdil, že Rusko bude mít na velvyslanectví v Praze sedm diplomatů a 25 administrativních pracovníků. Zatím nehodlá vyhovět volání po vyhoštění ruského velvyslance v Praze Alexandra Zmejevského, který den před zahájením ruské invaze na Ukrajinu odmítl jako nepodložená obvinění hrozbu agrese Ruska vůči Ukrajině.

Věřit v domluvu s Ruskem bylo naivní, řekl Jindrák

Za naivní označil ředitel hradního zahraničního odboru Rudolf Jindrák to, že věřil v domluvu s Ruskem. Dnes by měl velký problém se současnou ruskou reprezentací jednat. Řekl to dnes v Partii Terezy Tománkové na Prima CNN News. Zopakoval, že prezident Miloš Zeman se z útoku Ruska na Ukrajinu cítí podvedený a zklamaný.

Český prezident, který byl v minulosti kritiky obviňován z příliš proruského postoje, ruskou invazi na Ukrajinu ostře odsoudil v televizním projevu. Přiznal, že se se v postoji k ruskému vedení mýlil.

Chybu dnes přiznal i ředitel hradní diplomacie Jindrák. "Já jsem byl naivní, já to říkám zcela na rovinu," uvedl. Poukázal na to, že žil 18 let na Západě, a domníval se proto, že s každým je možná dohoda. "Byl jsem dobré vůle, že jsme schopni se domluvit. Ale já řeknu na rovinu, já už dneska bych měl velký problém si s nějakým ruským diplomatem z této reprezentace sednout a seriózně s ním něco vyjednávat," řekl.

Prezident Zeman podle něj současnou situaci na Ukrajině prožívá dost osobně. Podle Jindráka se ale podobně jako český prezident mýlilo v Putinovi 90 procent světových politiků. Zmínil například bývalou německou kancléřku Angelu Merkelovou, francouzského prezidenta Emanuela Macrona, představitele Finska nebo Itálie.

Jindrák již dříve tento týden v Mladé frontě Dnes řekl, že se Zeman cítí z Putina zklamaný a podvedený. Podle Jindráka roli zřejmě hraje také to, že Zeman pamatuje invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968.