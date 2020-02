Růžička by rád nahradil Kuberu v čele Senátu. Byl by nadstranickým předsedou

"To, co bych mohl nabídnout, je jistá nadstranickost," uvedl nestraník Růžička. Připomenul, že byl do Senátu zvolen za TOP 09 a STAN s podporou KDU-ČSL. "Je to dobrá symbolická příležitost ukázat, že to, co středopravicové opoziční strany nabízejí, k čemu vyzývají, ale bohužel často jenom vyzývají, by mohlo být realitou," dodal.

Vystrčil uvedl, že rád pracuje pro lidi a Česko a práce v Senátu ho baví. "Mám pocit, že jsem schopen jí přinést nějakou další přidanou hodnotu," uvedl. "Já se na to těším, ale rozhodně po tom neprahnu," dodal Vystrčil. Chtěl by navázat na Kuberu zejména ve zviditelňování Senátu a vyžadovat, aby Sněmovna dodávala Senátu kvalitnější podklady k projednávaným zákonům.

Vystrčil je favoritem volby s ohledem na vyjádřenou podporu zástupců ANO a KDU-ČSL. Se senátory z těchto frakcí má ODS dohromady polovinu hlasů v horní komoře. Předsedu Senátu ovšem budou vybírat senátoři v tajných volbách. "Volba může být o těch lidech, nejen o zájmech politických uskupení. S tímhle do té volby jdu," řekl Vystrčil.

"Senát je institucí, která je státotvorná a je schopna postupovat ve prospěch věci. My navzájem se respektujeme," uvedl Růžička na adresu protikandidáta. Vystrčil to potvrdil. "Role Senátu je v současné době nezastupitelná, jsme schopni napravovat věci, které nejsou v souladu s tím, jak by měl vypadat kodex platný ve svobodné demokratické zemi," dodal.