Rýsuje se podstatná změna v exekucích: Dlužníkům má pomoci chráněný účet

Chráněný účet by musela banka založit na žádost dlužníka zdarma a vést jej za podmínek jeho běžného účtu. Shromažďovaly by se na něm peníze, které exekuci nepodléhají a které jsou určeny k uspokojování životních potřeb dlužníka a jeho rodiny, stojí v důvodové zprávě. Dlužník by mohl mít pouze jeden chráněný účet.

"Navrhovaná právní úprava je nezbytná, neboť představuje jediný efektivní a přiměřeně rychlý způsob řešení neoprávněných exekucí na účet povinného, snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů a posílení bezhotovostního transparentního bankovního styku," napsali předkladatelé Valachová a Patrik Nacher (ANO) ve zdůvodnění.

Podvýbor pro oddlužení teď jedná o změnách v exekucích. Odpoledne je konference se slovenskymi kolegy. V hodině dvanácté - z hlediska občanů i reálného času - dnes v PSP představím spolu s odborníky návrh na zřízení chráněného účtu, který jsme předložili s kolegou @PatrikNacher pic.twitter.com/k28CCgOl7G — Kateřina Valachová (@katavalachova) September 2, 2020

Předlohu nejprve posoudí vláda. Rozhodnou o ní zákonodárci. Autoři novely chtějí, aby ji Sněmovna schválila zrychleně už v první čtení tak, aby mohla být účinná od příštího roku.

Novela upravuje také jednorázovou výplatu dlužníkovi z jeho obstaveného účtu. Do konce roku jde v souvislosti se změnami schválenými kvůli koronavirové krizi o čtyřnásobek životního minima, od ledna by to měl být znovu dvojnásobek. Poslanecká předloha by částku zvýšila na trojnásobek životního minima. Návrh rovněž zpřesňuje částku, kterou bude mít k dispozici dlužníkův manžel, pokud bude obstaven i jeho účet. Půjde o polovinu peněz, nejméně o trojnásobek životního minima.