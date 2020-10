S komunisty se rozloučíme, problémem ČSSD je Babiš. Ukázalo se, že jde porazit, míní expert

Balík tvrdí, že od ANO se odklání původní voliči, protože se hnutí posunulo doleva. Tím ale odčerpává hlasy komunistům a sociálním demokratům, a proto může přijít o koaliční partnery.

"Problém ČSSD je v tom, že Andrej Babiš (ANO) prosazuje politiku sociální demokracie za její pomoci, ale těží z toho on. Protože proč by voliči měli oceňovat někoho jiného, když on jim dává to, po čem touží: pocit silného a pečovatelského státu, silné ruky a trošku pohrdání demokracií," řekl Rozhlasu.

Sociální demokracie tak má prý jedinou šanci, vstoupit do předvolební koalice s ANO a přežít do doby, než Babiš přestane dominovat politice. To může paradoxně pomoci i Babišovi, jinak by riskoval, že ČSSD nepřekoná pětiprocentní hranici a přijde o spojence.

Větší tragédií ale byly volby pro KSČM. "Pro ČSSD je výsledek politická katastrofa, ale u KSČM jsou krajské volby faktickým armagedonem. Pokud se nestane nějaký v tuto chvíli ne úplně představitelný zázrak, tak se příští rok s KSČM v parlamentu rozloučíme," tvrdí politolog.

"Babiš je osobnostním ustrojením typem krajského tajemníka KSČ, pro kterého není nic problém zařídit a utápí se v mikromanagementu. Tam sežene peníze na kravín, jinde pomůže elektrifikovat a se všemi se zná. Není to z mé strany žádný normativní, hodnotící soud. Je to výraz normalizačního funkcionáře, náměstka či ředitele podniku," dodal.

Volby podle politologa pozici Andreje Babiše v čele hnutí neohrozily, hnutí ANO ale přichází o image silné strany. Ostatní vidí, že ho lze porazit, a právě koalice a uskupení menších stran se staly symbolem letošních voleb.

"Mohly si vyzkoušet, zda platí, že jedna plus jedna jsou dvě a více, anebo to škarohlídské, že když se dvě strany spojí, tak jejich výsledek může být naopak slabší," uvedl.