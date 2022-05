Šarapatkovi se za výrok o jeho údajné neschopnosti musí omluvit přímo prezident Zeman

Prezident v listopadu 2017 v televizi Barrandov řekl, že Šarapatku vyhodil pro neschopnost. Šarapatka ale odešel z úřadu vlády v době, kdy byl Zeman premiérem, po dohodě.

Rakovnický soud dnes dospěl k závěru, že Zeman výrokem zasáhl do Šarapatkových osobnostních práv. "Byla to úmyslná dehonestace," citoval soudce Vladimíra Loutockého web iDNES.cz. Zeman se má podle verdiktu omluvit doporučeným dopisem do sedmi dnů od právní moci rozsudku.

Šarapatka rozhodnutí soudu přivítal, očekává ale sérii odvolání. Zemanova advokátka Jana Bendová Marečková bez dalších podrobností uvedla, že si s klientem ponechali lhůtu na možné odvolání. Případem by se v takovém případě zabýval Krajský soud v Praze.

Soudy se již sporem zabývaly v uplynulých letech. Šarapatka docílil omluvy od ministerstva financí, protože podle tehdejšího výkladu nešlo prezidenta přímo žalovat za výrok, který souvisí s výkonem jeho funkce. Soudy žalobě vyhověly a ministerstvo se Šarapatkovi následně omluvilo. Ústavní soud ale předchozí rozhodnutí soudů zrušil. Podle rozhodnutí Zemanův výrok nesouvisel s výkonem prezidentské funkce, a je tak nutné žalovat přímo jeho.

Spor se tak vrátil k Obvodnímu soudu pro Prahu 1, který loni v říjnu Šarapatkovu žalobu na ochranu osobnosti z procesních důvodů zamítl. Šarapatka následně podal na Zemana novou žalobu k rakovnickému okresnímu soudu.