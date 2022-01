Schillerová čeká, že večer se bude rychle hlasovat o důvěře

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Šéfka poslanců opozičního hnutí ANO Alena Schillerová očekává, že Sněmovna dnes večer rychle přikročí k hlasování o důvěře vládě. Poslanci ANO se při středečním jednání, které se protáhlo až do dnešních 07:00, již zeptali na všechno, na co se zeptat chtěli, řekla dnes novinářům ve Sněmovně. Schůzi poslanci přerušili do dnešních 18:00, trvala 22 hodin.