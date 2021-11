Schillerová chce lockdown neočkovaných. Podle Prymuly omezení potrvají půl roku

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Zavedení povinného očkování by podle ministryně financí v demisi a předsedkyně poslanců ANO Aleny Schillerové trvalo v České republice dva roky, a to i kvůli nutným legislativním změnám. Na to podle Schillerové není čas.