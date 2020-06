Schillerová jednala se Zemanem, ANO chce mimořádnou schůzi Sněmovny o rozpočtu

Žádost o schůzi avizovala po dnešním jednání s prezidentem Milošem Zeman ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), hovořila ale o 24. červnu. Faltýnek však uvedl, že ve středu se konají jednání sněmovních výborů, proto klub zvolil dřívější termín.

Prezident republiky Miloš Zeman přijal v úterý dne 16. června 2020 na Pražském hradě na její žádost ministryni financí České republiky Alenu Schillerovou. pic.twitter.com/OIpcnVBbD9 — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) June 16, 2020

Původně vláda počítala s tím, že by rozpočet měla Sněmovna projednat dnes ve stavu legislativní nouze. Ministryně Schillerová zároveň uvedla, že Zeman návrh letošního rozpočtu s půlbilionovým schodkem podpořil a nebude mít problém jej podepsat, pokud většina peněz půjde do investic.

"Pan prezident podporu rozpočtu podmiňoval jedinou věcí, a to maximem peněz do investic. To byla jeho jediná podmínka," řekla Schillerová.

Rozpočtový výbor Sněmovny dnes na návrh ODS doporučil projednat rozpočet mimo režim legislativní nouze. Doporučení výboru Sněmovna může přehlasovat a návrh probrat zrychleně. Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes řekl, že neprojednání zvýšení schodku letošního státního rozpočtu v režimu legislativní nouze by byl velký problém.

"Já jsem předal předsedovi Sněmovny žádost podepsanou poslanci ANO a sociální demokracie, aby schůze byla svolána. Předpokládáme, že proběhne 23. 6., abychom ve stavu legislativní nouze, který trvá do 30. 6., tento zákon schválili," řekl Faltýnek.

Vláda žádá Sněmovnu o navýšení schodku už potřetí, kvůli koronavirové epidemii narostl zatím ze 40 miliard na 300 miliard Kč. Komunisté dosud v hlasování menšinový kabinet ANO a ČSSD podpořili. Koalice o podpoře jedná i s dalšími stranami. Poslanci KSČM se ale při dnešním jednání sněmovního rozpočtového výboru o vládním návrhu navýšení schodku rozpočtu na 500 miliard korun při hlasování zdrželi. Předseda KSČM Vojtěch Filip dnes jednal s Babišem a požadoval snížení schodku na 450 miliard korun.

KDU-ČSL dnes oznámila, že je připravena jednat s Babišem a Schillerovou o parametrech deficitu rozpočtu, pokud v něm budou zahrnuta konkrétní investiční opatření. Kabinet také musí složit dosavadní účty.

Vláda bude mít delší lhůty pro přípravu a předložení návrhu státního rozpočtu na příští rok. Prodloužení lhůt je nutné kvůli ekonomickým dopadům epidemie koronaviru. Zákon, který to vládě umožní, dnes podepsal prezident.

Předloha umožní, že vláda bude moci dostat návrh rozpočtu až do konce září a Sněmovna do konce října. Jde o měsíční posun proti běžnému harmonogramu. Sněmovna dostává rozpočet vždy do konce září. Totéž bude platit pro střednědobý výhled na léta 2022 a 2023. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) již dříve řekla, že obdobně vláda postupovala po záplavách v roce 2002 u rozpočtu na rok 2003.

Vláda návrh zákona zdůvodnila tím, že běžný harmonogram přípravy rozpočtu letos nelze dodržet kvůli nejistotě ohledně hloubky zdravotní a ekonomické krize, jejího trvání a následných projevů po jejím skončení. Data o dopadu epidemie na hospodářství, spotřebu nebo investice za letošní druhé čtvrtletí budou známy podle zdůvodnění nejdříve začátkem září. Teprve z těchto údajů bude možné vypracovat realistickou makroekonomickou předpověď.

Zatímco Sněmovna zákon schválila, Senát k němu nezaujal žádné stanovisko. Po uplynutí lhůty ho tak dostal k podpisu prezident. Státní rozpočet schvaluje pouze Sněmovna, Senát se jím nezabývá.