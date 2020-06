Schillerová nepředpokládá zvyšování deficitu nad 500 miliard, KSČM napíná vládu

"Pevně věřím, že je to poslední novela," řekla Schillerová o návrhu na zvýšení deficitu o dalších 200 miliard. Kolegům ve vládě prý řekla, že s těmito penězi už bude muset kabinet při řešení následků pandemie vystačit. "Je to velká částka, pokud ji dáme do ekonomiky, musí jednoznačně pomoci," uvedla ministryně.

O podpoře pro zvýšení deficitu zatím jednala pouze s KSČM, která ve Sněmovně toleruje menšinový kabinet ANO a ČSSD. Žádná další strana podle Schillerové o schůzku kvůli deficitu nepožádala. Opozice nicméně vystupovala k návrhu kriticky, podle ní ministerstvo financí přichází s požadavkem příliš brzy, kdy ještě nejsou zřejmé celkové hospodářské dopady pandemie, a pouze zvyšuje deficit a nesnaží se hledat úspory.

Filip novinářům řekl, že výkonný výbor KSČM o případné podpoře vyššího deficitu zatím nerozhodl. Podle něj není vyloučeno, že konečné rozhodnutí padne až na zasedání ústředního výboru strany v sobotu 20. června.

Schillerová původně chtěla projednat zvýšení deficitu ve Sněmovně v úterý ve stavu legislativní nouze. Dnes uvedla, že by týdenní odklad nepovažovala za zásadní problém. Zatímco na příští týden je naplánovaná řádná schůze Sněmovny, na poslední červnový ne. V takovém případě by pro schválení změny rozpočtu bylo nutné svolat mimořádnou schůzi.

Schillerová s komunisty jednala i o jejich výhradám k rozsahu příspěvků pro obce. KSČM by plánovanou podporu 1200 korun na obyvatele chtěla poskytnout pouze obcím do 3000 obyvatel. Schillerová o rozdělování podpory pro obce podle velikosti ale dnes mluvit nechtěla, příspěvek označila za gesto smíru, které má zajistit, že stát s obcemi potáhnou při řešení ekonomických dopadů pandemie za jeden provaz.