Schillerová řekla, kdo platil osobní fotky pořízené fotografy ministerstva

Exministryně a nyní šéfka poslaneckého klubu opozičního hnutí ANO to dnes uvedla v pořadu České televize Otázky Václava Moravce (OVM). Reagovala tak na zjištění serveru Seznam Zprávy, že ministerstvo pod jejím vedením za platy profesionálního fotografa a kameramana zaplatilo od září 2020 do konce loňského listopadu 1,93 milionu bez odvodů. Kolik ANO na zmíněných fakturách uhradilo, ČTK zjišťuje.

Podle serveru profesionální fotograf David Šedivý pořizoval snímky Schillerové zejména na instagram. Na ministerstvo nastoupil loni v lednu. Kameraman Jakub Konečný měl na starosti hlavně videa na facebook. Do úřadu přišel v září 2020.

Schillerová uvedla, že kameraman i fotograf byli zaměstnanci tiskového odboru. "To sloužilo prezentaci ministerstva financí. Pokud tam byly (fotky a videa) osobnějšího rázu, nebo se to netýkalo agendy ministerstva financí, tak oni fakturovali hnutí. A fakturovali pravidelné částky. A hnutí jim za to platilo," řekla Schillerová.

Uvedla, že se jako ministryně financí a vicepremiérka snažila přiblížit složitou problematiku jako rozpočet, kompenzační bonus či státní záruky a zaměstnanci pracovali i na "multimediálním obrazu" ministerstva. "Uznávám jednu věc, že tam byla celá řada mých fotek spíš osobnějšího rázu, já jsem taková, že když něco dělám, tak to dělám na 150 procent. Někdy to přeženu, to uznávám," řekla Schillerová.

Bývalá ministryně financí je na sociálních sítích velmi aktivní. Někteří vládní politici ji jako někdejší správkyni státní pokladny kritizovali za to, že využívala práci fotografa a kameramana za peníze daňových poplatníků k osobní prezentaci. Schillerová se v pátek vyjádřila, že takové pozice jsou v dnešní době běžné v institucích a úřadech, které berou vztah s veřejností vážně.