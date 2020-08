Schillerová ve sporu se Svazem měst a obcí. Požadavek na dalších 13 miliard odmítá

"Já rozhodně v tuto chvíli nevidím důvod, protože kompenzační bonus, my to máme spočítáno přesně, znamenal propad 5,5 miliardy (korun). Poslali jsme 13,4 miliardy," řekla ČT Schillerová. "Čili já myslím, že obce musí zapojit rezervy, které mají díky bezprecedentnímu výběru daní, které probíhalo v posledních letech," doplnila.

Žádost Svazu měst a obcí by měla jít na vládu v září, řekl ve čtvrtek novinářům předseda svazu a kyjovský starosta František Lukl. Dosud státem poskytnutých 13,4 miliardy korun podle něj pokrylo zhruba polovinu výpadků a stejná částka by byla ještě potřeba. Chtěl by, aby vláda peníze poslala do konce roku. Obce mají připravené projekty a peníze pro ně se státu vracejí na dani z přidané hodnoty nebo odvodech, řekl Lukl.

Jednorázový příspěvek 1250 Kč na obyvatele stát poskytl na základě novely o kompenzačním bonusu, která nabyla účinnosti předminulý týden. Zástupci obcí a krajů dříve kritizovali, že vyplácení bonusu pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), který je fakticky vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, připraví místní samosprávy o příjmy z daní.