Schillerová: Výsledek je úspěch, ale chtěli jsme vyhrát

Uvedla to dnes v odpovědi na dotaz ČTK. Na jižní Moravě vyhrála koalice Spolu s podporou 30,03 procenta před ANO, které získalo podporu 25,36 procenta voličů.

Hnutí ANO získalo na jižní Moravě osm poslanců, což je o jeden mandát více než před čtyřmi lety. "Výsledek na jižní Moravě je z hlediska počtu mandátů určitě úspěchem, ale prioritou samozřejmě byla výhra," uvedla Schillerová.

V kraji získala skoro 23.000 preferenčních hlasů, druhý nejvyšší počet preferenčních hlasů v hnutí v kraji získala v počtu 4040 bývalá ministryně spravedlnosti Taťána Malá, která byla na čtvrtém místě kandidátky ANO. Dvojka kandidátky a bývalý rektor VUT a poslanec Karel Rais získal 4036 hlasů.

Krajský předseda ANO Lubomír Wenzl ČTK řekl, že výsledek hnutí na jižní Moravě není špatný s ohledem na to, že přibyl jeden mandát a hnutí jich má místo sedmi osm. "Považuju to za úspěch, ale jsme druzí a musím to respektovat. Je to vůle voličů," řekl Wenzl, který se také dostal do Sněmovny. Nadále by rád zůstal i ředitelem kyjovské nemocnice.

Volby v ČR vyhrála koalice Spolu s podporou 27,79 procenta hlasů, druhé ANO dostalo 27,12 procenta, třetí koalice Pirátů a STAN 15,62 procenta a čtvrtá SPD 9,56 procenta. Ze Sněmovny vypadly ČSSD a KSČM, nedostala se tam ani Přísaha.