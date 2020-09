Schodek 116 miliard? Hamáček kritizuje návrh rozpočtu, prý je příliš optimistický

Česká televize v sobotu uvedla, že ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) v prvním návrhu státního rozpočtu na příští rok plánuje schodek 116 miliard korun. Před schvalováním se však schodek pravděpodobně výrazně prohloubí kvůli dalším opatřením přijímaným v souvislosti s koronavirem, řekla ČT ministryně.

Uvedla, že počítá s tím, že svůj návrh na příští rok bude zpřesňovat podle dalších přijatých opatření. Letošní schodek se kvůli koronavirové pandemii několikrát zvyšoval z původních 40 miliard na aktuálních 500 miliard korun.

"Rozpočet jsem ještě neviděl, až se na něj podívám, tak ho budu moci komentovat. Ale úplně z první to znamená, že to je rozpočet, který nereflektuje celou řadu závazků, které tato vláda udělala. Minimálně zrušení superhrubé mzdy," řekl Hamáček. Rozpočet podle něj musí být podroben debatě. "Pokud by schodek byl 116 miliard, tak to je něco, co by byla příjemná zpráva. Ale já se obávám, že to je velmi optimistický návrh, jakkoliv je první a já rozumím, že paní ministryně musela s něčím přijít," uvedl vicepremiér.

Dnes o rozpočtu na příští rok a souvisejících daňových změnách diskutuje expertní tým prezidenta Miloše Zemana za účasti Schillerové a premiéra Andreje Babiše (ANO). Zeman kritizuje záměr zrušit superhrubou mzdu, který označil za pokus o nabourání díry do státního rozpočtu. "Já s velkým respektem mu naslouchám a vždycky budu hledat s ním nějaký konsensus," uvedla Schillerová.

Shodu na zrušení superhrubé mzdy a zavedení patnáctiprocentní daně z příjmu ohlásily koaliční strany koncem srpna. Po Zemanových výhradách Babiš zdůrazňuje, že jeho menšinový kabinet musí hledat podporu i jinde a zrušení superhrubé mzdy je podmíněno koaliční dohodou na celém rozpočtu.