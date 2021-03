Schodek 500 miliard vydrží do poloviny roku, uvedla Schillerová

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Navýšený schodek státního rozpočtu ve výši 500 miliard korun, který koncem února schválila Sněmovna, vydrží asi do poloviny roku. Ve druhé by se podle prognóz ministerstva financí měla ekonomika opět rozjet. V pořadu televize Prima Partie Terezie Tománkové to dnes řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Dodala, že zatím nedokáže říci, kdy se budou rozvolňovat opatření.