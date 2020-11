Schválení Babišovy verze daní zlikviduje veřejné služby, tvrdí Hamáček

Hamáček varoval před tím, že Babišův návrh by mohl vést k omezení veřejných služeb v roce 2022.

Babišův návrh má podporu mimo jiné opoziční ODS, ve Sněmovně tak pravděpodobně získá většinu. "Na rozdíl od návrhu pana premiéra, ten můj návrh nelikviduje veřejné finance a nedělá sekeru 90 miliard do rozpočtu. Mé opatření vytváří nárok na rozpočet asi 15 miliard, premiérovo 90, což bude znamenat snížení dostupnosti veřejných služeb," uvedl Hamáček.

Pokud bude schválena Babišova verze, v roce 2022 budou podle ČSSD veřejné služby fungovat jen obtížně a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) bude mít problém rozpočet sestavit. "Rozumíme, proč to podporuje ODS, která vždy chtěla veřejné služby vyhladovět a privatizovat, ale nevím, proč to podporuje premiér," dodal Hamáček. ČSSD by se za rok nepodílela na rozpočtu, který by "zásadně podsekával veřejné služby", dodal.

Rozdílné hlasování ANO a ČSSD podle Hamáčka však nebude znamenat "rozlomení vládní koalice". "Ale bude vidět, jaké jsou programové priority stran. ČSSD je podle nás programově čitelná, možná se vybarví hnutí ANO," uvedl.

Z hlasování ve Sněmovně také bude evidentní, kdo podpoří velký výpadek v rozpočtu. "Není to nic zásadně problematického z pohledu fungování koalice, jsme menšinová vláda, pro celou řadu věcí musíme dohadovat podporu ve Sněmovně," řekl.

Dolejš: Babišův návrh na zrušení superhrubé mzdy je nepřipravený

Návrh Babiše na zrušení superhrubé mzdy je nepřipravený, vzhledem k sazbám daně z příjmu 15 a 23 procent by znamenal velký výpadek nejen ve státním rozpočtu, ale též rozpočtů obcí a krajů. Na dnešní tiskové konferenci ve Sněmovně to řekl poslanec KSČM Jiří Dolejš. Předloha vicepremiéra Hamáčka se sazbami daně z příjmu 19 a 23 procent by ale podle něj také zároveň s navrhovaným zvýšením daňové slevy na poplatníka o 200 korun měsíčně měla velké dopady na rozpočet.

Premiér i vicepremiér návrhy předložili formou poslaneckého pozměňovacího návrhu k daňovému balíčku pro příští rok. Sněmovna by o širších změnách v daních včetně možného zrušení superhrubé mzdy se snížením daně z příjmu zaměstnanců měla hlasovat dnes. Podle Národní rozpočtové rady by Babišův návrh znamenal výpadek daňových příjmů 88 miliard korun. Z toho by o 58,1 miliardy korun přišel státní rozpočet, o 7,8 miliardy rozpočty krajů a o 22,1 miliardy korun příjmy obcí.

"Pokud by prošel návrh Andreje Babiše, bude to velký výpadek nejen příjmů státního rozpočtu, ale protože jde o sdílené daně, bude i velký výpadek územních rozpočtů, krajů a obcí," řekl Dolejš. Nepřekvapilo jej proto, že představitelé krajů, měst a obcí žádají, aby pozměňovací návrh neprošel, a pokud projde, aby se schválila změna rozpočtového určení daní. "Premiér argumentuje, že mají obce na účtech rezervy. Situace v obcích je ale různá a pokud přijdou o tolik miliard v příštím roce, jak mají kofinancovat evropské projekty, rozběhnout investice? Říkáme, že v krizové situaci nám evropské peníze mohou pomoct, ale obce na kofinancování mít nebudou, pokud neprojde změna rozpočtového určení daní a přitom projde Babišův návrh," dodal.

"Jak zrušení superhrubé mzdy, tak změna rozpočtového určení daní je systémový zásah. Přitom my dnes řešíme daně v krizové situaci. Jsem hluboce přesvědčený, že na mimořádnou situaci se má reagovat mimořádně a nemají se schvalovat systémové věci ještě nevydiskutovaným způsobem a na poslední chvíli," uvedl poslanec. Jako polehčující nevidí ani to, že Babiš navrhl danou sazbu daně pouze na dva roky.

Návrh Dolejš označil za nepřipravený. Podle něj pomáhá spíše vysokopříjmovým lidem, kteří několik tisíc uspoří, a peníze se tak tržně nevrátí do státní kasy. Pokud by prošel Hamáčkův návrh, tak sice úprava daně z příjmu by stát přišla na 20 miliard korun, dalších 15 miliard by ale byl dopad zvýšené slevy na poplatníka, uvedl Dolejš.

"My v našem tolerančním patentu rozpočet a daně nemáme, můžeme být svrchovaní, samostatní v našem rozhodování," řekl poslanec. "Nemůžu být spokojen a nemohu avizovat, že zásadní návrh způsobu zrušení superhrubé mzdy má naše hlasy," dodal.

Návrh daňových změn předpokládá zejména zavedení stravenkového peněžitého paušálu jako alternativy k nynějším stravenkám a vyšší zdanění cigaret. Rozpočtový výbor chce do předlohy zařadit také snížení třeba spotřební daně z nafty. Dolejš poznamenal, že pro balíček jako takový je KSČM připravena hlasovat.