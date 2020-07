Klouzavý mandát má stále větší podporu. Ministry už neuvidíme, bojí se Benda

— Autor: Jan Fiala / EuroZprávy.cz

Klouzavý mandát, který by nově znamenal nemožnost vykonávat funkci ministra a zároveň sedět ve Sněmovně, má v dolní komoře širokou podporu. Ústavněprávní výbor vyjádřil souhlas s příslušnou ústavní novelou, pro níž by se mohla najít i kvalifikovaná většina. Hůř to ale vypadá v Senátu.