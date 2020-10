Šéf ODS Fiala je spokojen s výsledky voleb. Jermanová doplatila na skandály, míní Kupka

Fiala v České televizi uvedl, že ODS bude mít řadu kandidátů ve druhém kole senátních voleb, takže má šanci posílit svůj klub a udržet místo předsedy horní komory Parlamentu pro Miloše Vystrčila. Předsedu Senátu tradičně nominuje nejsilnější senátorský klub.

S výsledky krajských voleb panuje v ODS spokojenost, strana podle Fialy výrazně posílila. "Vypadá to, že celostátně ODS a koalice, které jsme vytvořili, obsadí druhé místo," řekl. Volební koalice podle něj významně zvýšily volební zisky ODS a daly šanci na změnu fungování krajů.

Fiala to označil za důležitý signál i pro sněmovní volby, které se uskuteční v příštím roce. Zmínil, že při jednání o možné spolupráci pro tyto volby bude ODS upřednostňovat strany pravého středu, tedy KDU-ČSL, TOP 09 a STAN.

Spolupráce s těmito stranami by se podle Fialy mohla projevit už při jednání o sestavení krajských koalic. "Budeme se snažit i při sestavování koalic dát najevo, že změna je možná, a to nejen v krajích, ale i za rok v celé České republice," řekl.

Lídr středočeské kandidátky ODS a místopředseda strany Martin Kupka považuje dosavadní výsledek strany v kraji za úspěch. O koalici chce ještě dnes začít vyjednávat s hnutím STAN. ODS získala podle předběžných výsledků pod sečtení více než 90 procent hlasů skoro 20 procent, STAN téměř 22 procent. Hnutí ANO, které volby před čtyřmi lety vyhrálo, je prozatím na třetím místě se zhruba 19 procenty hlasů.

"Pro nás je to obrovské zlepšení oproti volbám v roce 2016, kdy jsme měli 13 procent, je to opravdu skoro o polovičku víc, znamená to také významné navýšení v počtu mandátů z deseti na 16, uvidíme, jak se to ve výsledku dopočte," řekl novinářům při příchodu do štábu strany v pražské Truhlářské ulici Kupka. Důležitou zprávou pro Středočechy podle něj nyní je, že je velká naděje, že se podmínky v kraji změní.

V tom, kdo by se mohl stát hejtmanem, budou podle Kupky hrát roli i preferenční hlasy. "Do jednání se určitě pustíme rychle, protože situace je vážná," dodal. Kupka také řekl, že pokud by se hejtmanem stal, nevykonával by mandát poslance.

Horší výsledek hnutí ANO v kraji si Kupka vysvětluje skandály a chybami současné hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové. "Jeden z důležitých závazků pro nás bylo mít opravdu otevřený kraj, který bude s lidmi mluvit a nebude se skrývat za začerněnými údaji," doplnil místopředseda.