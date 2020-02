Šéf Senátu Vystrčil žádá od Zemana vysvětlení čínského dopisu k Tchaj-wanu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Prezident Miloš Zeman by měl Senátu podle jeho předsedy Miloše Vystrčila (ODS) vysvětlit, zda a jak reagoval na lednový dopis čínského velvyslanectví, které v něm varovalo před misí na Tchaj-wan. Od ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) chce Vystrčil důraznou reakci na dopis, který pokládá za vměšování Číny do vnitřních záležitostí ČR. Vystrčil to dnes řekl novinářům. Hrad prostřednictvím mluvčího Jiřího Ovčáčka uvedl, že nechce posílat vzkazy přes média. Vystrčil bude mít podle něj možnost věc projednat na březnové schůzce nejvyšších ústavních činitelů.