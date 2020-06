Seitlová potvrdila kandidaturu do Senátu, ODS vyšle Kocourka

"Na základě výzvy kolegů z KDU-ČSL, strany Zelených a také s podporou, na které jsme se domluvili s TOP 09 a STAN, jdu do toho klání s plnou odpovědností a také s určitým závazkem. Jde o to nezklamat ty, kteří mi tu důvěru dali," řekla dnes novinářům senátorka Seitlová. Zaměřit se chce na opatření proti suchu, prioritou bude i dokončení úseků dálnic na Přerovsku či Palačovské spojky. Nadále hodlá také pokračovat v aktivitách proti výstavbě vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe, který by podle ní ohrozil rozvoj regionu, poškodil životní prostředí a zadlužil zemi.

ODS nominovala do senátního boje v tomto obvodu lékaře a zastupitele Tomáše Kocourka, který má za sebou práci primáře operačních sálů přerovské nemocnice, nyní působí na nemocničním urgentním příjmu, jako ortoped i jako soudní znalec ve zdravotnictví a také jako lékař zdravotnické záchranné služby. Tomáš Kocourek není členem ODS, sdílí s ní však stejné hodnoty a na její kandidátce se před dvěma lety stal přerovským zastupitelem, uvedl krajský šéf ODS Michal Zácha. Podle něj Kocourka nominovalo regionální sdružení ODS, s návrhem tento týden souhlasila i výkonná rada strany. Jeho tématem je zdravotnictví a související témata včetně péče o seniory.

O post senátora bude v přerovském obvodu usilovat i bývalý přerovský primátor a senátor Jiří Lajtoch z ČSSD, který se tak po letech vrací do politiky. Lajtoch byl několik let stíhán kvůli stavebním zakázkám ve městě, soudy ho nakonec pravomocně zprostily obžaloby. Podle krajského předsedy ČSSD Jiřího Zemánka byl Lajtoch jediným kandidátem, získal důvěru krajského předsednictva. Lajtoch ČTK již dříve řekl, že ho dění ve městě i politika stále zajímá. "Uvidíme, jaká bude odezva. Využít chci svých dlouholetých zkušeností v politice, na komunální úrovni to stále prožívám," uvedl Lajtoch, který si funkci senátora již vyzkoušel v letech 2007 až 2014.

V přerovském obvodu už ohlásili svého kandidáta také Piráti, kteří do boje nasadili manažera kultury Městského domu v Přerově Pavla Ondrůje. Komunisté zvolili za svého kandidáta Miroslava Raindla, který se pokoušel uspět již v roce 2014. Hnutí ANO svého kandidáta stále nezveřejnilo. Krajský manažer Milan Passinger dnes ČTK řekl, že by se tak mohlo stát v následujících týdnech.