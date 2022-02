Senát asi bude chtít co nejvyrovnanější podíl na volbě rad ČT a Českého rozhlasu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Senát bude podle své mediální komise usilovat o to, aby měl co nejvyrovnanější podíl na volbě členů rad České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Chce tak zabránit snahám o možné politické ovládnutí obou veřejnoprávních médií vítězem sněmovních voleb. Po jednání komise to dnes novinářům řekli její předseda Václav Chaloupek a David Smoljak z klubu Starostů.