Senátorská úprava počítá s tím, že by cyklisté směli řídit i v případě, pokud by měli v krvi maximálně 0,5 promile alkoholu. Odpovídá to zhruba dvěma decilitrům vína nebo dvěma desetistupňovým pivům. Podobnou toleranci mají například v Německu nebo v Rakousku.

Tolerance by se ale neměla vztahovat na rozdíl od původního návrhu na silnice 3. třídy, ale jen na cyklostezky a místní a účelové komunikace, uvedl senátor Ivo Valenta (za Soukromníky).

Senátorské úpravy týkající se taxislužby horní komora nepřijala. Například Jiří Drahoš (za STAN) a Ladislav Kos (za Zelené) chtěli nechat obcím právo stanovit podmínky pro řidiče taxi. Václav Hampl z klubu KDU-ČSL navrhoval, aby cizinci museli předložit výpis z evidence trestů pro získání taxikářské licence.

Novela silničního zákona má pravidla taxislužby zjednodušit ve prospěch alternativních přepravců. Vozidla taxi už nebudou muset mít taxametr, ale postačí mobilní aplikace, které už nyní používají řidiči Uberu nebo Boltu (dříve Taxify). Budou muset být vybavena evidenční nálepkou, nikoli střešní svítilnou. Obce nebudou moci nařizovat barvu a velikost vozů. Díky používání navigací se ruší i zkoušky z místopisu.

Klíčovou změnou v novele, kterou nyní posoudí Senát, je zrušení povinnosti vést záznam o provozu vozidla. Auta taxislužeb tak už nebudou muset mít taxametry jako dosud. Místo nich by vozy mohly využívat mobilní aplikace.

Místo povinné střešní svítilny s nápisem TAXI budou muset být nově všechny vozy taxi označeny evidenční nálepkou, kterou bude vydávat místní dopravní úřad za zhruba 500 korun. Platilo by to ale pouze pro řidiče taxi, jejichž služby si zákazníci budou objednávat elektronicky. Střešní svítilnu tak budou nadále mít vozy taxi, které si lidé zastaví na ulici.

Novela počítá s odpovědností provozovatelů taxislužby, včetně zprostředkovatelů, za to, že služby budou poskytovat pouze řidiči s oprávněním. Dotkne se to především alternativních přepravců, kteří budou ručit za to, že služby poskytuje řidič se všemi potřebnými doklady. To vadilo společnosti Bolt. Sdružení českých taxikářů se zase nelíbilo zrušení povinného taxametru.